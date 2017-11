PP de Castro asegura que colectivos sociales no recibirán las ayudas de 2017

Castro Urdiales, 29 nov (EFE).- La portavoz del PP de Castro Urdiales, Ana Urrestarazu, ha asegurado hoy que las entidades sociales no percibirán la subvención anual del Ayuntamiento porque el equipo de Gobierno de CastroVerde ha puesto sobre la mesa "tarde y mal" la ordenanza que regulan estas ayudas.

"Esta noticia nos causa estupor, porque supone un jarro de agua fría para quienes desempeñan una imprescindible labor social en nuestro municipio", señala Urrestarazu.

En un comunicado, el PP de Castro Urdiales advierte de que desde la presentación en marzo de un borrador en Comisión Informativa no se ha avanzado en la aprobación del texto regulador de estas aportaciones, hasta que "hace diez días" los responsables municipales se han reunido con las entidades sociales.

Por ello, Urrestarazu se pregunta "qué ha hecho y qué piensa hacer" CastroVerde para gestionar los 15.000 euros consignados en el presupuesto para esta finalidad.

Y es que, en opinión de la edil del PP, es "imposible" que estas asociaciones "puedan cobrar en 2018 la cuantía que quedaría pendiente de este ejercicio", porque "no se contará con el visto bueno" de los técnicos municipales al no contemplar la ley el pago de cantidades no reconocidas dentro del año anterior.

En este sentido, ha resaltado la imposibilidad temporal de que las bases de la ordenanza reguladora de subvenciones a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para la realización de programas de carácter social se publiquen en diciembre tras su aprobación inicial en el pleno municipal de ayer.

"El equipo de gobierno tiene que aclarar, inmediatamente, cómo piensa dar solución a un problema que ellos mismos han creado", sostiene Urrestarazu.

Finalmente, considera "inaceptable" que las entidades sociales hayan llevado a cabo su actividad durante todo este año contemplando en sus presupuestos la cuantía de una subvención que "no van a poder recibir".

"Se trata de una nueva evidencia de la falta de sensibilidad y empatía de CastroVerde con los vecinos del municipio, ya que son conocedores de la gran importancia que tienen estas ayudas y nada han hecho hasta que era demasiado tarde", concluye.