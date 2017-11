El 79,7% de financiación de los colegios concertados es pública en Cantabria

Madrid/Santander, 29 nov (EFE).- Cantabria aportó a la educación privada no universitaria (centros concertados y privados) el 79,7 % de los ingresos corrientes en el curso 2014-2015, lo que supone un 25,5 %, más que la media nacional que fue del 54,2 por ciento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las comunidades autónomas que más dinero aportaron por alumno de un centro concertado son País Vasco, con 3.602 euros, Navarra, con 3.287 y Cantabria, con 3.218; mientras que las que menos fueron Canarias, con 2.308, Melilla, con 2.419 y Extremadura, con 2.567.

Son datos dados a conocer por el INE a través de una encuesta sobre financiación y gastos de la enseñanza privada relativos al curso 2014-15 después de las hechas anteriormente sobre los cursos 2004-2005 y 2009-2010.

La estadística revela que, en el conjunto del país, la aportación pública en los centros concertados no universitarios fue del 69,2 % en el curso 2014-15, lo que supone un descenso del 4,9 % en cinco años, y el número de alumnos para este tipo de educación aumentó un 9,4 % en el mismo periodo.

En el curso 2014-15 el número total de alumnos no universitarios en centros concertados ascendió a 2,16 millones frente a los 1,97 millones del curso 2009-10.

La Administración Pública aportó en total a la educación privada no universitaria (centros concertados y privados) el 54,2 % de los ingresos corrientes en el curso 2014-15 (hace diez años fue del 58,8 %) y el 42,8 % correspondió a las cuotas pagadas por los hogares (37,6 % en 2009-10).

Por alumno, los gastos corrientes ese curso fueron de 3.843 euros en centros no universitarios concertados; de 4.655 euros en no concertados; y de 5.300 euros en la enseñanza universitaria.

El INE recuerda en su nota que la enseñanza privada no universitaria comprende centros concertados (poseen al menos un aula concertada) y no concertados (no poseen ningún aula concertada).

Los ingresos corrientes que percibieron el conjunto de centros privados en el curso 2014-15 se situaron en 4.138 euros por alumno. En los centros concertados, esta cifra descendió un 0,4 % mientras que en los no concertados aumentó un 6,4 % respecto al curso 2009-10.

Las subvenciones públicas por alumno descendieron un 6,9 % situándose en una media de 2.244 euros y en los centros concertados fueron de 2.726 euros (un 5,3 % menos que en el curso 2009-10).

Por el contrario, las cuotas por alumno abonadas por los hogares aumentaron un 14,9 % (un 19,2 % en los centros concertados).

Los hogares pagaron por los servicios complementarios ofertados 1.310,5 millones de euros. De esta cifra, el 76,5 % correspondió al comedor; el 8,6 % al transporte; el 2,4 % al cuidado de niños antes o después del horario escolar; el 1,8 % a la residencia; y el 10 % a otros servicios (tupper escolar, gabinete psicopedagógico, enfermería, bar, cine...).

El servicio de comedor fue el más demandado, con el 32,4 % de los alumnos de los centros concertados y del 60,3 % de los no concertados. En el curso 2009-10 estos porcentajes fueron del 29,8 % y 60,9 %, respectivamente.

Los hogares abonaron 998 euros por usuario de comedor en centros concertados y 1.036 euros en los no concertados.

Los niveles con más alumnado concertado fueron Educación Infantil de segundo ciclo, Educación Primaria y ESO, y en no concertado (privado) recibieron más alumnos las etapas de Educación Infantil primer ciclo y Bachillerato.

Los mayores porcentajes de aportación pública respecto al total de ingresos corrientes se registraron en las ciudades autónomas de Ceuta (un 93,6 %) y Melilla (un 80,1 %). Por el contrario, los niveles más bajos se dieron en la Comunidad de Madrid (38,1 %) y en Canarias (39,1 %).

Las comunidades con mayores porcentajes de cuotas de alumnos respecto al total de ingresos corrientes fueron Madrid (el 58,6 % de los ingresos corrientes, 2.715 euros por alumno), Canarias (el 56,8 %, 2.122 euros) y Cataluña (el 48,6 %, 2.475 euros).

Presentaron menores proporciones de cuotas abonadas por los hogares Extremadura (el 17,3 % de los ingresos, 490 euros por alumno) y las ciudades autónomas de Melilla (el 13,7 %, 380 euros) y Ceuta (el 6,1 %, 172 euros).

En cuanto a la enseñanza universitaria, el número de alumnos universitarios creció un 33,6 % respecto al curso 2009-10, destacando que las matriculaciones en máster y doctorados se duplicaron.

En este período de 10 años destaca el aumento del 80,2 % en el número de matrículas, el incremento del 22,7 % de los ingresos corrientes por alumno y el crecimiento del 29,6 % de los gastos corrientes por alumno.

Desde el punto de vista de los hogares, la educación privada universitaria supuso un coste medio de 5.402 euros para estudios de grado; de 7.828 euros para máster y doctorados; y de 2.889 para estudios propios.

Por comunidades autónomas, la enseñanza privada universitaria se concentró en Madrid y Cataluña. Lo mismo sucedió con el volumen total de ingresos (con porcentajes del 36 % y 25,3 %, respectivamente) y de gastos (33,9 % y 27,1 %).

El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas, el porcentaje de ingresos corrientes de la enseñanza privada (concertada y no concertada) no universitaria del curso 2014-2015.

CC.AA. SUBVENCIÓN CUOTAS OTROS INGRESOS

PÚBLICA ALUMNOS CORRIENTES

=============================================================

Total 54,2 42,8 3,0

Andalucía 60,2 37,6 2,2

Aragón 60,2 37,5 2,3

Asturias 59,5 36,9 3,6

Baleares 62,1 36,6 1,3

Canarias 39,1 56,8 4,1

Cantabria 79,7 17,5 2,8

C. y León 75,8 21,0 3,2

C.-La Mancha 69,6 28,1 2,3

Cataluña 47,5 48,6 3,9

C.Valenciana 56,9 40,8 2,3

Extremadura 80,6 17,3 2,1

Galicia 60,5 37,0 2,5

Madrid 38,1 58,6 3,3

Murcia 74,9 23,7 1,4

Navarra 72,9 24,6 2,5

P. Vasco 69,1 28,2 2,7

La Rioja 74,7 21,9 3,4

Ceuta 93,6 6,1 0,3

Melilla 80,1 13,7 6,2

El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas, las subvenciones públicas por alumno concertado en el curso 2014-2015:

CC.AA. Euros por alumno

=============================================

Total 2.869

País Vasco 3.602

Navarra 3.287

Cantabria 3.218

Murcia 3.005

Cataluña 2.986

C.Valenciana 2.888

La Rioja 2.848

C.y León 2.842

Ceuta 2.805

Aragón 2.771

Baleares 2.726

Asturias 2.726

Galicia 2.719

Madrid 2.713

C.-La Mancha 2.580

Andalucía 2.570

Extremadura 2.567

Melilla 2.419

Canarias 2.308.