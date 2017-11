Un 11,5 % de empresas cántabras prevé aumentar plantilla, según Ministerio

Santander/Madrid, 30 nov (EFE).- Un 11,5 por ciento de las empresas cántabra prevé aumentar su plantilla, un porcentaje que se sitúa por debajo de la media del país (19,7 %), según la encuesta anual laboral de 2016 que el Ministerio de Empleo.

Las empresas que más hablan de contratar trabajadores son las de la Comunidad Valenciana (19,9 %), Navarra (19,7 %), Baleares (18,7 %), Madrid (17,8 %), Castilla y León (17,6 %) y Andalucía (17,4 %).

El País Vasco se sitúa en el séptimo lugar (14,6 %), seguida de Cantabria (11,5 %), Castilla-La Mancha (12,2 %), Galicia (13,1 %), Asturias (13,7 %), Extremadura (14,3 %) y Murcia (14,3 %).

En el conjunto de España, el 87,5 % de las empresas aumentaría su plantilla ante un incremento de la demanda, si bien el 49,6 % lo haría contratando personal temporal y el 37,9 %, indefinido.

El resto de empresas optaría por incrementar el número de horas trabajadas (8,3 %) o subcontratar (3,2 %) ante un incremento de la demanda.

Por el contrario, una reducción de la demanda llevaría al 72 % de las compañías a recortar costes no laborales; al 55,1 %, a disminuir los laborales; al 38,8 %, a bajar precios, y al 25,4 %, a moderar la producción.

Entre las que reducirían los costes laborales, un 54 % optaría preferentemente por despedir a sus trabajadores temporales, frente al 9,4 % que echaría a los indefinidos, al tiempo que el 21,1 % preferiría una reducción del número de horas trabajadas con la correspondiente reducción del sueldo, y un 10,6 % un recorte salarial.

La encuesta revela que el 27,2 % de las empresas, que emplean al 41,4 % de los trabajadores, aplicaron medidas de flexibilidad interna en 2016.

El recurso a estas medidas de flexibilidad interna fue más habitual cuanto mayor es el tamaño de la compañía, de forma que alcanzó el 54,3 % en las de más de 499 trabajadores.

Por sectores, se han aplicado medidas de flexibilidad interna en un 29,5 % de las del sector servicios, en un 22,3 % de las de la industria, y en un 19,3 % de las de la construcción.

En cuanto a las actividades, las hosteleras y las artísticas, recreativas y de entretenimiento y las administrativas son las que alcanzan mayores porcentajes de aplicación de este tipo de medidas, por encima del 30 %.

De los distintos tipos de medidas de flexibilidad interna investigadas, un 15,7 % de las empresas efectuaron cambios del tipo de jornada, un 12,3 % de la jornada laboral, un 3,1 % del sistema de remuneración y cuantía salarial, un 2,6 % a la movilidad geográfica y un 2,4 % a la movilidad funcional.

Finalmente, un 53,2 % de las empresas no aplicaron ni medidas de flexibilidad interna ni las medidas comentadas anteriormente.

De esas empresas, un 80,5 % no aplicó medidas de flexibilidad interna porque no existió la necesidad, un 9,9 % optó por realizar despidos y un 6,2 % por la no renovación de contratos temporales.

La encuesta también revela que el 74,3 % de las empresas con convenio colectivo considera que se adapta bastante o mucho a sus necesidades.

El posible obstáculo para ajustar salarios que más empresas han señalado como bastante o muy relevante es el efecto negativo que tendría sobre el esfuerzo o motivación de los trabajadores (83,6 %), seguido de lo establecido en el convenio colectivo (78,3 %) y la posible marcha de los mejores trabajadores de la empresa (74,4 %).

A la hora de establecer el salario de nuevos empleados, el convenio es un factor bastante o muy relevante para el 84,5 % de las empresas, mientras que el 72,1 % cree que sería el salario de trabajadores similares en la empresa.

Asimismo, un elevado porcentaje de empresas considera bastante o muy importante las de trabajo en equipo (90,4 %) y las de atención al público o trato a clientes (83,3 %), frente a las profesionales de tecnologías de la información (32,5 %) o básicas de cálculo y de comunicación oral o escrita (38,5 %).