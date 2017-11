Jueves, 30 de noviembre

Santander, (EFE).- El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha asegurado hoy que "jamás" ha pactado con "ningún tránsfuga", sino que, según ha añadido, es una "víctima" del transfuguismo, una situación que achaca a que los partidos políticos nacionales no han modificado la Ley Electoral. También Revilla ha opinado hoy que "es una vergüenza" que los ayuntamientos que tienen superávit no puedan invertirlo en obras de mejora de sus municipios y opina que eso solo "le sirve al señor Montoro para tapar su desviación de gasto con relación a Europa". Y ha dicho que "no se pueden hacer más excepciones" con ninguna comunidad autónoma, porque todas son "iguales".

SODERCAN NOMBRAMIENTO

La directora Proyectos de Sodercan, nombrada responsable de la sociedad

Santander, (EFE).- La directora de Proyectos de Sodercan, Iciar Amorrortu, ha sido hoy nombrada nueva responsable de la sociedad pública, cargo que hasta ahora ocupaba Salvador Blanco, quien presentó su dimisión al frente de esa responsabilidad el pasado 6 de octubre.

EMPRESAS SIDENOR

Salvador Blanco y el alcalde de Reinosa, nombrados consejeros de Sidenor

Santander, (EFE).- El hasta hoy director general de Sodercan, Salvador Blanco, y el alcalde de Reinosa, el regionalista José Miguel Barrio, han sido nombrados consejeros de la nueva sociedad Sidenor Forgings & Castings S.L., que gestiona la factoría siderúrgica de la capital campurriana. El secretario general del PSC-PSOE, Pablo Zuloaga, ha afirmado que el nombramiento de Salvador Blanco ha sido una decisión de la vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos, que no ha sido consensuada con el partido.

SANTANDER PLENO

El PP saca adelante las ordenanzas fiscales con el apoyo de David González

Santander, (EFE).- El equipo de gobierno del PP de Santander ha sacado adelante hoy de forma definitiva sus ordenanzas fiscales para 2018 gracias al apoyo del concejal no adscrito y exedil de Ciudadanos, David González, en el pleno municipal, que ha desestimado las enmiendas presentadas por el PSOE.

CONSEJO GOBIERNO

El Gobierno aprueba la Oferta de Empleo docente con 187 plazas para este año

Santander, (EFE).- El Gobierno de Cantabria ha aprobado hoy la oferta de empleo público correspondiente a cuerpos docentes, dotada este año con 187 plazas, de las cuales 161 son para profesores de Secundaria y 26 para Primaria.

PARTIDOS PSOE

Ferrer dice que "propaganda" de PP sobre evolución empleo es "obscena"

Santander, (EFE).- El secretario de Empleo del PSOE, Toni Ferrer, ha opinado hoy que es necesario "desenmascarar" la propaganda que está haciendo el PP sobre la evolución del empleo que se está produciendo en España, porque considera que es "obscena" en cuanto a la interpretación de los datos.

PP PESCA

El PP cree que ha habido un "engaño" del Gobierno sobre seguro pescadores

Santander, (EFE).- El diputado popular Íñigo Fernández considera "dramáticos" el "engaño y la voluntad de engañar" que, a su juicio, existe por parte del Gobierno regional al anunciar la suscripción de un seguro colectivo de pescadores, mariscadores y rederas, que "no existe".

PODEMOS ACCESIBILIDAD

Podemos pide destinar el 1% del presupuesto a un fondo para la accesibilidad

Santander, (EFE).- Podemos ha registrado en el Parlamento de Cantabria una proposición no de ley, para su debate en el pleno de este lunes, que plantea la creación de un fondo autonómico que garantice la accesibilidad universal y que esté dotado con "al menos" un 1 por ciento de los presupuestos regionales para 2018.

SUCESOS HOMICIDIO

Detienen al hombre que acuchilló a otro, en Reinosa, tras entrar en su casa

Santander, (EFE).- La Guardia Civil ha detenido como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio al hombre que el pasado domingo, 26 de noviembre, acuchilló a otro en su casa, de Reinosa, después de acceder a ese domicilio por una ventana para supuestamente robar a su morador.

TURISMO OCUPACIÓN

Aumentan en octubre un 3,3 % pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros

Santander, (EFE).- Las pernoctaciones en los alojamientos extrahoteleros de Cantabria aumentaron en octubre respecto a 2016 un 3,3 por ciento, aunque fue desigual según el hospedaje, ya que en los albergues subieron un 105,9 %, un 20,3 % en los apartamentos, un 16,7 % en las casas rurales, pero bajó en camping un 28,7 %.

SERVICIOS SOCIALES

Informe refleja baja inversión de Santander, Camargo y Piélagos en S.Sociales

Madrid/Santander, (EFE).- Santander y Camargo están entre los ayuntamientos que tienen una "precaria" inversión en servicios sociales, mientras que la de Piélagos es "pobre", según el análisis realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales entre los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes.

PARTIDOS PSOE

Esther Bolado, nueva secretaria general del PSOE de Camargo

Maliaño, (EFE).- La alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, ha sido elegida nueva secretaria general del PSOE del municipio en la asamblea celebrada anoche, a la que concurría una única candidatura y en la que hubo un 33 por ciento de participación, en concreto, de 46 de los 140 afiliados que tiene esta agrupación.

CARTES PRESUPUESTO 2018

El presupuesto de Cartes busca afianzar las políticas sociales en 2018

Torrelavega, (EFE).- El presupuesto de Cartes para el próximo año ascenderá a 4.136.698.95 euros e incluirá partidas para "afianzar las políticas sociales" puestas en marcha en ejercicios anteriores y también para "recuperar el pulso de las inversiones" con las peticiones hechas por los vecinos.

TIEMPO TRÁFICO

La nieve cierra Lunada y tres puertos siguen con cadenas y precaución en A-67

Santander, (EFE).- La nieve ha cerrado al tráfico, desde este mediodía, el puerto de Lunada (CA-643), mientras que sigue siendo obligatorio el uso de cadenas para circular por Palombera, Estacas de Trueba y Matalena y se pide precaución a los coches que vayan por la Autovía de la Meseta (A-67), a la altura de Reinosa.