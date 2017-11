Revilla cree que Montoro quiere "tapar su desviación de gasto" ante Europa

Santander, 30 nov (EFE).- El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha opinado hoy que "es una vergüenza" que los ayuntamientos que tienen superávit no puedan invertirlo en obras de mejora de sus municipios y opina que eso solo "le sirve al señor Montoro para tapar su desviación de gasto con relación a Europa".

"La locura esta se hace porque ese dinero que está en superávit le sirve al señor Montoro para enjugar parte del exceso de gasto que tiene y que tiene que dar cuentas en Europa", ha enfatizado.

Revilla ha considerado también "una vergüenza" que haya 27.000 millones de euros en las cuentas corrientes en los bancos de los ayuntamientos.

"Me parece una tropelía, no tiene justificación, hay que llevarse las manos a la cabeza si les dijeras a una persona que no puede gastar más de lo que gana aunque tenga ahorrado algo", ha apostillado el presidente cántabro después de inaugurar un congreso de bioeconomía forestal en Santander.

Miguel Ángel Revilla ha insistido en que esa regla de gasto para los ayuntamientos es como si a una familia se le limitara gastar dinero y "lo demás lo tiene que dejar en el banco".

"A los ayuntamientos se les está impidiendo que, además, algunos no tienen deuda y tienen superávit, no invertir en obras y servicios a los ciudadanos", añade y opina que con los 27.000 millones de euros "los bancos tienen que estar encantados".