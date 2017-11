Revilla: no he pactado jamás con ningún tránsfuga y soy una víctima de ellos

Santander, 30 nov (EFE).- El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha asegurado hoy que "jamás" ha pactado con "ningún tránsfuga", sino que, según ha añadido, es una "víctima" del transfuguismo, una situación que achaca a que los partidos políticos nacionales no han modificado la Ley Electoral.

Tras inaugurar un congreso sobre bioeconomía forestal, Revilla se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas acerca del posible pacto entre su Gobierno y el diputado del grupo Mixto y exparlamentario de Ciudadanos, Juan Ramón Carrancio, para sacar adelante el proyecto de Presupuestos de Cantabria para 2018.

"Yo no he pactado jamás con ningún tránsfuga, yo soy una víctima de los tránsfugas, es una hipocresía", ha aseverado el presidente cántabro, quien se ha preguntado "por qué los partidos en Madrid no cambian esa ley electoral que permite que los cargos públicos sean de las personas y no de los partidos que las llevan".

Además, cuestionado por si considera un "tránsfuga" a Carrancio, ha manifestado que sí, "en la medida en que le ha echado" Ciudadanos, pero ha añadido que tiene sus derechos "reconocidos por la ley".

Ha insistido en que el Gobierno de Cantabria "no pacta con nadie" y en que él no ha hablado ni con Carrancio ni con ningún grupo político.

"Yo no me he reunido con ese señor, ni creo que he comido con él nunca, ni le conozco más allá de que le considero un diputado que está ahí porque le ampara la ley y porque la ley le permite estar", ha apuntado.

En este sentido, Revilla considera que la culpa de que exista el transfuguismo la tienen los "gobiernos del PP y del PSOE, y de Podemos y de Ciudadanos" por no modificar la Ley Electoral para que los cargos sean de los partidos políticos y no personas.

Sobre la votación de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos para 2018 del pasado martes, el presidente cántabro ha mostrado su sorpresa por el apoyo del PP al texto de Podemos, ya que su juicio son dos "antagonismos" en cuanto a planteamiento económico.

Revilla ha dicho que desde su Gobierno están "dispuestos a aceptar enmiendas de todos" y a llegar a acuerdos, ya que en su opinión determinadas propuestas le parecen "razonables".

También ha destacado que "lo más importante para un Gobierno" es que el 1 de enero su región tenga presupuestos para saber a qué atenerse y para que los ciudadanos sepan qué se tiene y en qué se va a gastar. "El peor presupuesto es mejor que el que no haya presupuesto", ha indicado.