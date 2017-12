Los entes públicos dependientes de las autonomías bajan el 24,74 % desde 2012

Madrid, 1 dic (EFE).- Los entes públicos dependientes de las comunidades se han reducido un 24,74 % entre 2012 y el 1 de julio de 2017, periodo en el que se ha reducido el sector público autonómico en 574 entidades, según la información facilitada hoy por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

El departamento que dirige Cristóbal Montoro ha publicado el inventario de entes públicos vigente entre el 1 de enero y el 1 de julio de 2017, que recoge que las unidades dependientes del sector público autonómico se han reducido en 20 entidades en términos netos, pasando de 1.972 a 1.952.

Hacienda considera que la reducción del sector público autonómico ha sido "considerable" desde que se firmó el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera del año 2012, por el que se adoptaron compromisos en materia de reordenación y racionalización del sector público instrumental y de control, eficiencia y reducción del gasto público gestionado por el mismo.

Como forma de impulsar estos procesos en las comunidades, el Ministerio decidió incluir el compromiso de reordenación en los planes de ajuste que permiten el acceso a los mecanismos adicionales de financiación que se han puesto en funcionamiento.

Según la tipología del ente, destaca la reducción experimentada durante los últimos cuatro ejercicios en el número de consorcios, sociedades mercantiles, entes públicos y fundaciones dependientes de las comunidades autónomas, tanto en términos absolutos como relativos.

Desde el año 2012, Baleares es la que más ha reducido sus entes, hasta un 54,02 %, seguida de Murcia, con una bajada del 44,44 %, y Castilla-La Mancha, del 43,64 %.

En el lado opuesto, Asturias ha sido la que menos ha descendido, el 12,20 %, así como Extremadura, el 13,16 %, y Canarias, el 15,12 %.

El siguiente cuadro recoge la evolución observada en los distintos periodos, a fecha 1 de enero de 2004, de 1 de enero de 2012 y de 1 de enero de 2017, así como la diferencia absoluta entre 2004 y 2012, la relativa en ese mismo periodo, y la diferencia absoluta y relativa entre 2012 y 2017:

CCAA 2014 2012 2017 VAR. DIF % VAR. DIF %

. 04/12 04/12 12/17 12/17

=================================================================

Andalucía 305 359 304 54 17,70% -55 -15,32%

Aragón 72 124 100 52 72,22% -24 -19,35%

Asturias 68 82 72 14 20,59% -10 -12,20%

Baleares 111 174 80 63 56,76% -94 -54,02%

Canarias 75 86 73 11 14,67% -13 -15,12%

Cantabria 40 64 46 24 60,00% -18 -28,13%

C.y León 69 87 61 18 26,09% -26 -29,89%

C-La Mancha 44 55 31 11 25,00% -24 -43,64%

Cataluña 389 505 389 116 29,82% -116 -22,97%

Extremadura 45 76 66 31 68,89% -10 -13,16%

Galicia 136 166 113 30 22,06% -53 -31,93%

Madrid 164 178 147 14 8,54% -31 -17,42%

Murcia 61 90 50 29 47,54% -40 -44,44%

Navarra 71 71 59 0 0,00% -12 -16,90%

La Rioja 25 30 24 5 20,00% -6 -20,00%

C. Valenciana 128 173 131 45 35,16% -42 -24,28%

-----------------------------------------------------------------

Total 1 1.803 2.320 1.746 517 28,67% -574 -24,74%

Ceuta 22 24 19 2 9,09% -5 -20,83%

Melilla 10 11 11 1 10,00% 0 0,00%

Multiautonómicas 21 32 30 11 52,38% -2 -6,25%

Total 2 1.856 2.387 1.806 531 28,61% -581 -24,34%

País Vasco n.d. n.d. 146 n.d n.d n.d n.d

+ Total 1: total comunidades sin País Vasco y sin multiautonómicas

+ Total 2: total sin País Vasco

N.d. No hay datos