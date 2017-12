PP insta Sodercan a ayudar a empresas del Besaya a optar a fondos del Estado

Santander, 1 dic (EFE).- El grupo popular quiere que la sociedad pública Sodercan abra un programa específico para ayudar a las empresas del Besaya a aprovechar los fondos del Gobierno de España para la industria.

Para ello, ha presentado una moción para su debate en el Parlamento de Cantabria instando al Gobierno de Cantabria a propiciar la presentación de proyectos industriales de las empresas de esa comarca a las convocatorias de reindustrialización del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

En un comunicado, su diputado regional Ildefonso Calderón recuerda que más del 90% de los proyectos presentados desde el Besaya a Madrid logran financiación del Ministerio y ha añadido que las partidas no se agotan a final de año, por lo que considera que existe una oportunidad que Cantabria "no está trabajando".

"En vez de hacer demagogia de estéril confrontación con el Gobierno de España, el Gobierno de Cantabria tiene que aprovechar los fondos industriales que ya existen sobradamente, pero que desde la comarca del Besaya no se aprovechan más porque el Ejecutivo autonómico no hace bien su trabajo y no acompaña ni anima a las empresas a utilizar ese dinero que está en presupuesto nacional", ha sentenciado.

Calderón ha denunciado, además, que el Gobierno de Cantabria "recorta o deja sin ejecutar todos los años la partida presupuestaria autonómica para las empresas de la comarca de Torrelavega", mientras, según ha añadido, "trata de hacer ver que es el Gobierno de España quien no pone dinero, cuando lo cierto es todo lo contrario".

"Es evidente que las dos cosas que tiene que hacer el Gobierno de Revilla es, una, no recortar las ayudas a la industria del Besaya y dos, apoyar más a las empresas en su captación de fondos nacionales, que están muy bien dotados, tanto, que al acabar el ejercicio aún tienen remanentes, por lo que podrían ser aprovechados por más empresas de la comarca", ha incidido el diputado del PP.

En este sentido, Ildefonso Calderón ha defendido que Sodercan es el instrumento regional que debe ponerse a esa tarea, pues, según ha puntualizado, "aunque tuvieran que poner una persona de dedicación exclusiva para canalizar estos proyectos en Madrid, solo con que se ampliaran las subvenciones en dos o tres proyectos, quedaría justificado el gasto en dinamización".

"Lo que no podemos seguir soportando es este cinismo político de recortar las ayudas propias y no aprovechar las ajenas, y encima dedicarse a tirar piedras a un ministerio que da casi todo lo que se le pide con proyectos encima de la mesa", ha concluido Calderón.