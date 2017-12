Viadero confía en mejorar la puntería del equipo de cara a portería

Santander, 1 dic (EFE).- El entrenador del Racing, Ángel Viadero, ha reconocido que en el último encuentro, ante el Tudelano, "erraron" muchas ocasiones pero, en su opinión, lo importante "es generarlas" y cree que el equipo está trabajando para mejorar este aspecto.

Viadero, que ha comparecido en rueda de prensa, es consciente de que para estar arriba, además de encajar pocos goles, "deben lograr buenos números ofensivos".

El técnico santanderino no ha querido buscar excusas en la baja de Dani Aquino, máximo goleador del equipo, y ha señalado que sin él el Racing "también fue capaz de ganar y competir".

"Dani es nuestro delantero referencia y no cabe duda de que el tenerle siempre es mejor, pero no cambia el equipo porque no esté", ha añadido.

Además, Viadero ha defendido que el equipo tiene diferentes "argumentos" en ataque, tanto jugando al contraataque y "corriendo a los espacios", como en transiciones más largas.

"Yo entiendo jugar bien al fútbol en llegar a la portería contraria e intentar hacer ocasiones de gol y que el rival no las tenga. La clave está interpretar qué necesita el equipo en cada momento", ha indicado el entrenador del Racing.

Sobre su próximo rival, el Logroñes, Ángel Viadero ha manifestado que está siendo "irregular" en los últimos partidos, pero cree que es algo puntual y ha recordado que "acabó la temporada pasada muy bien y ésta empezó igual".

"Es un equipo que le gusta tener la pelota, te exige a nivel físico y tiene comportamientos similares al Tudelano en algunos aspectos", ha explicado.

En cuanto a la convocatoria, el técnico ha asegurado sobre los jugadores con molestias que son "más optimistas con casi todos", a excepción de Córcoles, por una contusión, "el resto evoluciona bien", incluido Borja Granero.

Viadero también ha valorado que la afición vuelva a acompañar al equipo en un desplazamiento, tras su ausencia en Tajonar ante el Osasuna Promesas, algo que considera "un aliciente y un orgullo".

Por último, preguntado sobre el mercado de invierno, el entrenador del Racing ha afirmado que la dirección deportiva le "tiene al corriente" de todos los posibles movimientos pero no ha querido adelantar nada por el momento.