CEOE insta al Gobierno a gestionar mejor recursos en vez de "subir impuestos"

Santander, 4 dic (EFE).- El presidente de CEOE-Cepyme, Lorenzo Vidal de la Peña, ha instado al Gobierno de Cantabria a reflexionar sobre si, en vez de "subir impuestos", lo que debería hacer es "gestionar mejor" los recursos disponibles para mejorar los datos de de desempleo en la región.

"Toca que la Administración regional se plantee si en vez de subir impuestos lo que hay que hacer es gestionar mejor los recursos disponibles", ha manifestado Vidal de la Peña, quien opina que "cada vez que -el Gobierno- incrementa la presión fiscal a las empresas, destruye empleos y dificulta la creación de otros".

El representante de los empresarios destaca en un comunicado que Cantabria necesita consensos en torno a la empresa y liderazgo para construirlos, después de que el paro haya crecido en noviembre a "un ritmo superior a una persona por hora", lo que a su juicio resulta "preocupante".

"No necesitamos más ocurrencias, necesitamos consensos en torno a la empresa y liderazgo para construirlos", ha advertido Vidal de la Peña, quien no quiere "que un mes tras otro" se vuelva a recordar que hay personas en esta región que quieren trabajar y no lo consiguen.

Además, ha descrito al balance de los tres últimos meses como "una amenaza" a una evolución interanual todavía positiva que ha supuesto en noviembre de 2017 que la región cuente con un 9 % de desempleados menos que el año anterior.

Vidal de la Peña ha apuntado la "consolidación" del crecimiento de los contratos indefinidos, lo que a su juicio evidencia que el empresariado de la región está comprometido con el crecimiento de la economía de Cantabria, que "hace lo que puede y que está dispuesto a hacer más si le dejan".

En este sentido, ha reivindicado la "disponibilidad" del empresariado para contribuir en la elaboración de estrategias y consensos que les aparten del "bucle de quejas y reproches que no conducen a ninguna mejora".