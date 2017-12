El PP dice que mientras sube el paro, Revilla da lecciones en televisión

Santander, 4 dic (EFE).- El PP ha opinado hoy que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), es el "principal culpable de la falta de rumbo" de la región, y añade que mientras el paro sube en la comunidad autónoma, el jefe del Ejecutivo arregla en televisión "sobre la pizarra los problemas de los demás".

"Revilla donde está cómodo es vendiendo sus motos en Madrid, donde arregla sobre la pizarra los problemas de los demás mientras recibe un agradable masaje de su entrevistador", ha añadido el portavoz parlamentario del PP, Eduardo Van den Eynde, en una nota de prensa tras conocerse los datos del paro registrado en noviembre.

El Ministerio de Empleo ha dado a conocer hoy que el paro registrado aumentó en 817 personas en Cantabria en noviembre respecto a octubre, lo que representa un incremento del 2,12 por ciento que sitúa en 39.387 el número de desempleados.

Van den Eynde ha lamentado este "mal dato", que ha asegurado que "no por esperado deja de ser menos preocupante, sobre todo para todas aquellas personas que vuelven a las listas del paro".

Y, ha incidido, en que "la mala marcha del empleo durante esta legislatura, en donde Cantabria ha ido sistemáticamente a la cola de la recuperación, tiene su reflejo en el dato interanual".

"Mejoramos a nivel interanual porque venimos de tan atrás, que incluso subiendo el paro más que en la mayoría de las comunidades autónomas en este mes, mejoramos lo de hace un año. Una tendencia que se reproduce igualmente en los afiliados a la Seguridad Social, donde se perdieron afiliados durante el último mes, aunque en términos interanuales aumentaron", explica el portavoz del PP.

Considera que el proyecto de Ley de Presupuestos para el próximo año, presentado por PRC-PSOE, no va a mejorar "nada esta situación, ya que son unas cuentas ficticias, que no obedecen a otro criterio que no sea contentar a los socios de gobierno, pintando cifras, como otros años, que no se van a cumplir, y que serán corregidas nada aprobarse las cuentas".

Y reitera que "el principal culpable de esta falta de rumbo es el presidente Revilla", ya que, a su juicio, "Cantabria hace mucho que se le quedó pequeña, y eso incluye sus problemas más acuciantes como es la mala salud del mercado laboral".

"Que Cantabria esté a la cola de España en todos los indicadores económicos, o que pacte unos presupuestos con un tránsfuga son para él (Revilla) meras anécdotas, ya que ahora su objetivo es arreglar lo de Cataluña. Esperamos que los cántabros tomen nota de toda esta falta de responsabilidad, que tampoco es nueva", ha confiado Van den Eynde.