PRC critica "silencio vergonzoso" de PP quince días después de incendio MAS

Santander, 5 dic (EFE).- El portavoz del grupo regionalista, José María Fuentes-Pila, ha criticado hoy el "silencio vergonzoso" del equipo de Gobierno sobre el incendio del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS) cuando se cumplen ya quince días del siniestro.

Fuentes-Pila ha exigido al PP que "no se esconda más" y convoque urgentemente la comisión extraordinaria solicitada por los grupos regionalista y socialista el pasado día 23 de noviembre.

Según destaca el concejal regionalista, más allá de no saber aún qué originó el fuego, tampoco se conoce el "valor cultural y patrimonial" de los 28.000 volúmenes que han ardido, ni qué hacían las obras ahí mientras se hacía la rehabilitación.

"No sabemos por qué unas estaban en ese supuesto bunker y las que han ardido no, no sabemos nada y se han cumplido ya quince días del incendio", ha enfatizado Fuentes-Pila.

En este sentido, ha opinado que la falta de información sobre "lo que se ha perdido" sólo puede obedecer a que "no sabían ni lo que había dentro pues no estaba inventariado como debía y a que no se han cumplido las mínimas condiciones de custodia", critica.

Así, Fuentes-Pila cree que es "muy grave" la actuación del PP en torno al MAS y ha opinado que la "falta de transparencia" en la gestión de este asunto es una "falta de respeto a todos los ciudadanos".

"Tendrán que dar explicaciones de cómo estaban inventariados los fondos, de cómo se custodiaban durante las obras, de las causas del incendio y de las condiciones del traslado", ha enfatizado.

Según ha recordado el regionalista, el pasado 23 de noviembre los grupos socialista y regionalista solicitaron una Comisión Extraordinaria en la que se informase sobre lo que se conociese acerca de las posibles causas del incendio, así como de las medidas de protección y prevención con las que contaba el MAS y la custodia de los fondos durante la ejecución de las obras.