El líder regional de UGT ve "ciertos tintes de acoso" sobre Salvador Blanco

Santander, 5 dic (EFE).- El secretario general de UGT de Cantabria, Mariano Carmona, ha opinado hoy que se están produciendo "ciertos tintes de acoso" sobre ex director general de Sodercan, Salvador Blanco, y considera que "debería de cesar la hostilidad" hacía una persona que ha recordado que no está imputada por "nada".

Carmona se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas sobre la valoración de los sindicatos del nombramiento de Blanco como miembro del consejo de la nueva sociedad Sidenor Forgings & Castings S.L., que gestiona la factoría de esta empresa en Reinosa, tras su salida de Sodercan.

En una rueda de prensa para hablar sobre los presupuestos de 2018 junto al secretario general de CCOO de Cantabria, Carlos Sánchez, Mariano Carmona ha reconocido que "a lo mejor había que haber echado mucho antes", aunque ha pedido que "le dejen en paz ya".

En este sentido, ha recordado que la presencia de Salvador Blanco en el consejo de Sidenor, para lo que cree que "seguramente haya gente mucho mejor", no lleva aparejado retribución "de ningún tipo", sino que actuará como "observador".

"Aquí veo ciertos tintes de acoso sobre esta persona. Yo no sé qué más quiere la gente sobre este señor. Si es tan mal gestor que le echen, pero lo que no puede ser es que cada vez que se habla de Salvador Blanco todo el mundo carga las tintas sobre él", ha resumido Carmona, quien no sabe "cómo lo puede soportar". "Si yo fuera él ya no estaría viviendo aquí", ha aseverado.

Por su parte, el secretario general de CCOO ha señalado que a su sindicato no le gusta esta decisión del Gobierno de Cantabria, que a su juicio, no es "ni ética ni moral". "Si se ha decidido dejar la función pública, se acabó", ha sentenciado Carlos Sánchez.