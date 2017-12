Gobierno y Regantes del Ebro analizan el futuro Pacto Nacional por el Agua

Santander, 7 dic (EFE).- El consejero de Medio Rural, Jesús Oria, se ha reunido con el presidente de la Federación de Regantes de la Cuenca del Ebro (Ferebro), César Trillo, para analizar el futuro Pacto Nacional por el Agua, que se encuentra en fase de debate para su posible aprobación en julio de 2018.

Según informa el Gobierno cántabro en una nota de prensa, Oria y Trillo han mantenido un encuentro en el despacho del consejero, en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN).

Oria y el presidente de Ferebro han comentado posibles fórmulas de colaboración y coordinación, dentro de la ronda de contactos que la Federación realiza periódicamente con los consejeros de las nueve comunidades autónomas que integran la Cuenca del Ebro.

"Todos somos usuarios del mismo río", ha dicho Trillo, que ha apuntado que han hablado de lo que se pretende con el Pacto Nacional del Agua: "cómo lo vemos nosotros y cuál sería nuestra postura", en función de cómo se vayan desarrollando las diferentes reuniones que se produzcan.

El presidente de la Federación de Regantes del Ebro cree que la "clave" está en "en si se es capaz de acercar posturas o no".

César Trillo ha aprovechado la reunión para trasladar a Jesús Oria las reivindicaciones del colectivo de regantes de la cuenca del Ebro, partiendo de lo que ha llamado el "nudo gordiano" de la situación que, a su juicio, es que "el Ebro es el río peor regulado de España".

Y lo explica señalando que han pasado 40 años prometiéndose "que se va a regular y no se regula suficientemente". "Si se quiere hacer un Pacto Nacional del Agua y resolver los problemas de todo el país, está claro que nosotros, en tanto no estén resueltos nuestros problemas, que no nos hablen de resolver los de los demás", ha señalado.

Por lo tanto, Trillo advierte de que si lo que se pretende es "hacer o llegar a acuerdos con transferencias a otras cuencas" sin haber resuelto el problema del Ebro, su Federación "ahí no va a estar".

Otros problemas de la cuenca, según ha manifestado, son los caudales ambientales del Ebro, cuyos valores mínimos representan el doble de los caudales mínimos del resto de los ríos de España; además de la depuración y la recuperación de costes, que constituyen otros "caballos de batalla".

El presidente de Ferebro se ha referido también a que existen dos clases de sequías, "como la actual, que es meteorológica, y otra que es estructural, por la falta de infraestructuras".