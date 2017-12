Movellán pone condiciones para valorar el apoyo al presupuesto de 2018

Maliaño, 7 dic (EFE).- El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Camargo, Diego Movellán, ha dado hoy a conocer las condiciones que ha puesto al equipo de gobierno (PSOE-PRC) para "valorar el apoyo" de su partido al presupuesto del municipio para 2018, que pasan por "cuestiones de forma y otras de fondo".

Respecto a las primeras, Movellán ha explicado que sus votantes "no renuncian" a "hacer valer el peso" representativo de la formación más votada en las elecciones municipales, por lo que ese "mandato" pasa por "no ver" a sus ediles "sentados a la misma mesa de negociación" que los de IU y el no adscrito, Marcelo Campos.

Y lo ha justificado en que "no se trata" de "mercadear", de "apañar" ni de "repartirse nada", sino de trasladar al equipo de gobierno "la voz" de los gobernados que, en su mayoría, ha dicho, es la de los Populares y que "ahora mismo" está "ausente", pese a que es, a día de hoy, "la única capaz" de sostener al gobierno local.

"Tan pronto mantengamos un encuentro bilateral, comenzaremos a avanzar en la búsqueda de fórmulas para hacer viable el presupuesto", ha afirmado el exalcalde.

Estas fórmulas pasan también por "otras cuestiones de fondo" entre las que, según ha detallado, la prioridad es "obvia", recuperar el bienestar que "se ha escapado" mientras "quienes debían protegerlo, se peleaban entre sí", al tiempo que ha asegurado que, en estos más de dos años, Camargo "ha perdido mucho más que el tiempo".

También ha resaltado como prioritario "volver a mimar" las políticas sociales que, en su opinión, se han tratado en esta legislatura "como si fueran una bandera a la que agarrarse", de la que los partidos inicialmente en el equipo gobierno "han tirado" y que, al final, "han terminado hechas trizas".

A juicio de Diego Movellán, socialistas y regionalistas tienen la oportunidad de "hacer algo bueno" por Camargo, como "coger la mano" que les tiende el PP y "sacar" a 33.000 personas del "pozo" en el que les ha metido el "cuatripartito", antes de que "el agua les empiece a llegar al cuello".

Asimismo ha señalado que los populares están "preparados" para "valorar el apoyo" al presupuesto si el equipo de gobierno está dispuesto a "tomar en serio" el mensaje que le traslada el PP "en nombre de la mayoría de votantes camargueses".

"Desaprovechar esta invitación" es para Movellán "desairar" a la mayoría de los vecinos que les dieron su confianza mayoritaria y que están dispuestos a "ser generosos" ahora, apoyando un presupuesto que no es suyo y que, seguramente, "no les va a satisfacer plenamente", pero "cuya generosidad ni es ciega ni es ilimitada".

Movellán ha afirmado que "así" se lo ha trasladado personalmente a la alcaldesa, Esther Bolado, al igual que la "urgencia" de iniciar la búsqueda de "una posición común" que permita asegurar un presupuesto para 2018.

"Sólo así Camargo estará en disposición de recuperar las inversiones que necesita y su capacidad de reivindicar en el ámbito regional y nacional la atención que merece y que nadie va a prestarle en la situación que se encuentra actualmente", ha opinado el exregidor municipal.

Además, ha indicado que con esta "oferta" los votantes del PP están "haciendo un sacrificio" al apoyar a un equipo de gobierno que "no eligieron" y en el que, dos años después, "tampoco confían".

Sí ha confiado en la "experiencia" y el "talante" de los concejales populares que participarían en esa negociación sobre el documento económico de 2018, en la que, según ha asegurado, "no se trata de quien gane, sino de evitar que Camargo salga perdiendo".

"Por el bien de los vecinos y de la posición de Camargo en Cantabria, no deberíamos seguir con un presupuesto prorrogado pero no seremos nosotros los responsables si el equipo de Bolado y Lavín fracasa también en la tarea de desbloquear está situación", ha apuntado.