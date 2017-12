Cantabria y Asturias piden a Ministerio grupo trabajo frente avispa asiática

Santander, 8 dic (EFE).- Cantabria y Asturias han pedido al Ministerio de Medio Ambiente que impulse un grupo de trabajo nacional para combatir la plaga de la avispa asiática, que no deja de extenderse, y sobre todo que se busquen trampas homologadas lo más eficaces posibles y se coordine la investigación.

Cantabria y Asturias reclaman al Ministerio que intervenga de forma más activa en el control y erradicación de la avispa asiática (vespa velutina), una especie originaria de Asia que se va extendiendo por la Península Ibérica y que se alimenta de insectos.

La propuesta de estas comunidades se hizo en una Comisión Estatal de Patrimonio Natural, liderada por la Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio, que recibió "muy favorablemente" esta idea del grupo de trabajo.

Además, según explica a Efe el director general de Medio Natural de Cantabria, Antonio Lucio, otras comunidades que estaban presentes en esa comisión, como Galicia, el País Vasco, o Aragón, que empieza a tener problemas con la avispa asiática, han secundado la propuesta.

El problema de la avispa asiática no es nuevo. En Cantabria se tuvo conocimiento del primer caso en 2013 en la zona oriental de la región, en el municipio de Rasines.

Pero se ha extendido de forma "exponencial", y en este 2017 el Gobierno cántabro tiene constancia de esta especie en 77 municipios. Además, hasta finales de noviembre se habían retirado más de 2.300 nidos.

Cantabria y Asturias entienden que éste es un problema que no solo afecta a sus territorios, ya que lo sufren cada vez más comunidades y afecta a mayor número de sectores productivos, como la apicultura, el hortofrutícola o el vinicultor.

El presidente de la Confederación en Defensa de la Abeja en la Cornisa Cantábrica, Carlos Valcuende, subraya a Efe que la avispa asiática es "carroñera" y un "desastre" para el medio ambiente.

Valcuende llama la atención en que, al acabar con otros insectos, la extensión de la avispa asiática perjudica a otras especies que se alimentan de ellos, que corren peligro de desaparecer o tener que desplazarse. Y también afecta a la polinización, por lo que el daño en el medio natural es múltiple.

Aunque hace un par de años ya se planteó una Estrategia Nacional de Lucha contra la Avispa Asiática, lo que se pide ahora es mayor concreción y desarrollo, y que el Ministerio coordine las actuaciones en las distintas comunidades autónomas.

Cantabria y Asturias no solo piden que se active un grupo de trabajo nacional, que podría constituirse a principios del próximo año, sino que, sobre todo, centran sus peticiones en dos aspectos clave: por una parte, que se coordine la investigación en la lucha contra esta plaga y se destinen recursos económicos, y por otro que se busquen métodos de trampeo eficaces y homologados, que sean selectivos.

El director general de Medio Natural de Cantabria explica que no hay un modelo concreto de trampa, y que deben ser selectivas, para no atrapar insectos que no son avispa asiática y que son beneficiosos para el ecosistema.

Según explica Lucio, la estructura de la trampa no es problema, y por ejemplo se están utilizando botellas de agua agujereadas por los dos lados. Y la clave está en el cebo o sustancia "atrayente" para atrapar a la reina.

Ese atrayente suele ser algo dulce y también suele haber una base de alcohol para que no entren insectos polinizadores. "Se están utilizando remedios caseros, mezclas de vermú, cerveza, algún tipo de atrayente que se está comercializando... y creemos que ahí es necesario poner algún tipo de orden", señala Lucio.

Cantabria y Asturias abogan por "buscar lo que sea más eficiente" y por apoyar la investigación para hallar el atrayente más adecuado. Como ha ocurrido, por ejemplo, con la procesionaria, para la que hay una feromona "absolutamente selectiva", asegura Lucio.

Por eso, se pide investigación para que haya unos estándares comunes. "Ahora la información que hay es dispersa, y en algunos casos de rigor discutible", apunta el director general, que insiste en que este problema "no se puede ir más de las manos".