El PP pide que el presupuesto no incluya la Fundación Camino Lebaniego

Santander, 9 dic (EFE).- El PP reclamará al Gobierno de Cantabria que los presupuestos de 2018 no incluyan la creación de la nueva Fundación Camino Lebaniego a través de sus enmiendas a las cuentas de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio.

El portavoz de Turismo y Comercio del grupo parlamentario popular, Santiago Recio, ha registrado 26 enmiendas para estas dos áreas, que serán debatidas en la Comisión de Economía los días 15 y 18 de diciembre.

Para Recio, la tónica durante toda la legislatura en esta consejería es "hacerse la foto y vender humo", mientras la gestión, a su juicio, está siendo "especialmente deficiente". "Y sin duda alguna el Año Santo se lleva la palma", apostilla.

El PP ha presentado dos enmiendas para tratar de evitar la creación de la Fundación Camino Lebaniego, que, según ha explicado el consejero, Francisco Martín, sustituirá a la Sociedad Año Jubilar con el objetivo de seguir promocionando el camino una vez se cierre la Puerta del Perdón el próximo abril.

El diputado popular argumenta, en una nota, que la postura de su partido "no es un capricho o decir que no porque no", sino que hay un mandato concreto del Parlamento, de noviembre de 2015, en contra de crear nuevas empresas públicas, que además se aprobó con los votos de regionalistas y socialistas.

A ese mandato se une además, según subraya Recio, la obligación de todas las comunidades autónomas de reestructurar el sector público empresarial. "La tendencia debe ser la de reducir estas estructuras, no la de aumentarlas", insiste.

Así, el grupo popular insta en sus enmiendas a no crear nuevos entes dentro del ámbito del sector público empresarial y fundacional, avanzar en el proceso de reestructuración de este sector y dar de baja las cantidades previstas para el funcionamiento de la nueva fundación.

Otra de las iniciativas de los populares busca crear una orden de ayudas para los municipios de las zonas rurales con baja densidad de población, para la implantación del taxi a demanda.

El PP propone destinar 200.000 euros a una cuestión que considera "fundamental para cohesionar la región y favorecer la implantación de población en las zonas rurales menos pobladas".

Recio señala que, con esta enmienda, se da cumplimiento a una proposición no de ley presentada por el PRC y aprobada por unanimidad el pasado 30 de octubre.

"Nosotros vamos más allá, ya que en vez de pedir que se estudie la implantación, lo que decimos es que esa implantación se lleve a cabo", sostiene.

El objetivo es incluir en los concursos del próximo año 2018 las modificaciones legales necesarias para introducir cambios en las órdenes de convocatoria, que se implante este servicio de taxi en las zonas rurales, y que se incluya en los presupuestos del 2018 una partida para subvencionar parte de las inversiones, de los gastos generados por la prestación de este servicio público.