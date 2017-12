Díaz afirma que están "presionando" para tener informes del incendio del MAS

Santander, 11 dic (EFE).- La concejala de Cultura de Santander, Miriam Díaz, ha afirmado hoy que están "presionando" para tener los informes de la policía judicial y de los técnicos municipales sobre el incendio del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS) "para poder convocar" la comisión de cultura.

Díaz ha asegurado que siguen "esperando" el informe de la policía científica, "que es quien tiene que determinar el origen, las causas, del fuego", y los de los técnicos municipales de todos los servicios que se vieron afectados por el siniestro "para poder convocar, como se anunció, la comisión de cultura" y "dar cuenta de todas las preguntas que se les han formulado" desde el equipo de gobierno.

"Les estamos presionando para tener esos informes lo antes posible, porque entendemos que es necesario trasladar toda la información de la que dispongamos, y en esas esperas estamos", ha añadido a preguntas de los periodistas en la presentación de un proyecto cultural en Enclave Pronillo.

Díaz ha apuntado, sin embargo, que "hay que tener en cuenta" que los técnicos encargados de elaborar los informes son los que están trabajando para paliar las consecuencias del incendio y que son "muchas" las labores que "se desarrollan detrás de un suceso de ese calibre" y "todas la medidas que hay que tomar respecto, no solo a la colección, que fue lo primero, sino al edificio".

"No tengo nada que decir, porque a mí no me han trasladado nada de ese tema", ha respondido la concejala al ser preguntada sobre el pleno del Parlamento de Cantabria que abordará esta tarde este asunto.

"Supongo que sea porque el Gobierno tiene responsabilidades en todos los elementos patrimoniales que son bienes de interés cultural (BIC)", ha opinado.

La edil ha destacado que el Consistorio se puso en contacto con el Gobierno, ya que ella "personalmente" llamó a la directora general de Cultura, Eva Ranea, para informarle de la situación y del estado de la colección, que incluye fondos del Ejecutivo regional, y del edificio, que está catalogado como BIC.