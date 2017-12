Díaz Tezanos dice que el nombramiento de Blanco no es una decisión unilateral

Santander, 11 dic (EFE).- La vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, ha subrayado hoy que el nombramiento de Salvador Blanco como consejero de Sidenor no es "una decisión unilateral" y ha rechazado que se pueda hablar de puertas giratorias cuando va a recibir "remuneración de ningún tipo".

Así lo ha afirmado al ser preguntada por las críticas del secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga, para quien este nombramiento, tras el cese de Blanco como consejero delegado de Sodercan, responde a "viejas estrategias de los partidos" que no representan al nuevo PSOE.

Zuloga ha pedido también a Díaz Tezanos que dé explicaciones ante los órganos internos de su partido, que este próximo domingo tiene convocado Comité Regional.

"Yo he dado explicaciones siempre, las he dado en el partido, las ha dado en el Parlamento y las doy donde haga falta", ha defendido la vicepresidenta. "A mí lecciones de ética a estas alturas no me las va a dar nadie", ha apostillado.

Según Díaz Tezanos, en el caso de Salvador Blanco no hay ninguna recolocación y eso "lo sabe perfectamente quien así lo dice", porque no se trata de "una decisión unilateral de la vicepresidenta", sino de una decisión del Consejo de Gobierno que fue al consejo de administración de Sodercan, donde se aprobó mayoritariamente.

Una decisión que se tomó porque se consideró que Blanco era "la persona idónea" para estar en el consejo de Sidenor, un cargo, ha enfatizado, que no lleva aparejada "remuneración de ningún tipo", por lo que "para nada podemos hablar de puertas giratorias", ha añadido.

Díaz Tezanos ha dicho también que comparte las declaraciones que hizo hace unos días el secretario general de UGT, Marino Carmona, quien ve "ciertos tintes de acoso" sobre Blanco.

"Yo diría que estamos antes un acoso en toda regla hacia una persona que desde luego lo que va hacer es cumplir con un mandato que ha sido aprobado en el Consejo de Administración de Sodercan y que desde luego va a ser velar por los intereses de esta comunidad", ha remachado.