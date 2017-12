Podemos presenta enmiendas para el conservatorio y matadero de Torrelavega

Torrelavega, 11 dic (EFE).-El grupo parlamentario de Podemos ha presentado enmiendas por valor de 360.000 euros al Presupuesto de Cantabria para el próximo año, con el objeto de subsanar las cuentas regionales consignadas para mejorar las instalaciones del Conservatorio de Música y del matadero municipal de Torrelavega.

Podemos plantea una enmienda por valor de 60.000 euros para dotar al Conservatorio de una infraestructura "digna y adecuada" para poder desarrollar su actividad, ya que en la actualidad se ubica en un antiguo colegio en Campuzano, informa la formación en un comunicado.

Podemos explica que esta iniciativa es consecuencia de el equipo de gobierno PSOE-PRC de Torrelavega "no quiere pelear" por la financiación de esta dotación, razón por la cual Podemos "echa una mano" añadiendo estos 60.000 euros al presupuesto.

La segunda enmienda asciende a 300.000 euros frente a los 100.000 consignados por el Gobierno en una partida para la mejora del matadero de Torrelavega.

La formación considera que la asignación que plantea el Gobierno de Cantabria es "insuficiente" ya que el proyecto que llevó al pleno, y que fue aprobado, hablaba de la necesidad de invertir diez veces más de lo que se plantea.

"Con pequeñas inversiones no se consigue que el único matadero de Cantabria de titularidad pública esté a la altura de los matadores privados. No hay voluntad de hacer nada, no se ha dado un solo paso firme y concreto, y lo único que hacen es marear la perdiz", estima el grupo parlamentario de Podemos.