La orquesta UIMP celebra este sábado su concierto de Navidad en Las Llamas

Santander, 14 dic (EFE).- La Orquesta UIMP Ataulfo Argenta celebrará este sábado, 16 de noviembre, su concierto de Navidad en el Paraninfo de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Las Llamas, en Santander, donde interpretará piezas de Beethoven, Brahms, Anderson y Strauss.

Dirigida por Vicent Pelechano, el concierto comenzará a las 18.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo, según ha informado la UIMP en un comunicado.

El repertorio estará compuesto por Coriolan Overture op. 62, de Beethoven; Variation on a theme by Haydn op. 56, de Johannes Brahms; The Typewriter A Christmas Festival y Sleigh Ride, de Leroy Anderson, y Marcha Radetzky, de Johann Strauss.