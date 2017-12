Revilla ve incomprensible reducción de cuota verdel ante su "superabundancia"

Santander, 14 dic (EFE).- El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha mostrado hoy su incomprensión por la decisión de la Unión Europea de rebajar un 20 por ciento la cuota pesquera de la merluza y el verdel, ya que, según ha señalado, hay "una superabundancia" en el Cantábrico.

Revilla se ha pronunciado así en declaraciones a la prensa durante su visita a la nueva sede de la farmacéutica Cenfarte, donde ha lamentado que esta decisión supone "un palo importante" para la flota pesquera de Cantabria, porque el verdel es una de las "tres patas sobre las que asienta el banco de la pesca cántabra".

El presidente, quien ha insistido en su "enérgica protesta" ante esta decisión, considera que la Unión Europea "a veces parece que actúa como un pollo sin cabeza".

"Yo fui de los que apoyó la cuota que se puso a la captura de los bocartes, no me salía decir que era un desastre porque había que recuperar el caladero", ha recordado Revilla, quien ha asegurado que en el caso del verdel no existe "ningún riesgo".

Además, ha destacado sus propiedades nutritivas por tratarse de un alimento que "quita el hambre a mucha gente".

Y ha incidido en que "es incomprensible" porque "cualquiera que salga a la mar sabe que hay una superabundancia de verdel".

Sobre este asunto también se ha pronunciado el consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, Jesús Oria, quien se ha comprometido a ponerse a disposición y trabajar conjuntamente con el sector pesquero de Cantabria para tratar de hacer frente a las reducciones de cuota de merluza y el verdel, fijadas por la Unión Europea.