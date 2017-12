Buruaga afirma que PP está "más vivo que nunca" y va en la buena dirección

(Actualiza la ST5079, con el vídeo que han puesto en la fiesta de Mariano Rajoy)

Santander, 15 dic (EFE).- La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha vuelto a apostar por "abrir vías de diálogo" y por "tender puentes", ha dicho que el partido va "en la dirección correcta" y está "más vivo que nunca", y ha avisado a quienes "ponen zancadillas" de que no hagan "castillos en el aire".

"Han sido meses difíciles, mucho más duros y difíciles de lo que creíamos, pero hemos hecho lo que Cantabria nos estaba pidiendo", ha destacado en su discurso de la fiesta de Navidad del PP Buruaga, que ha añadido que "merece la pena luchar por lo que uno cree".

La líder del PP ha agradecido a los más de 14.000 afiliados, tanto a los que han acudido a esta celebración como a los no han podido porque el aforo del Palacio de La Magdalena, que por primera vez acoge este evento, se ha quedado pequeño. "Sois lo mejor de todos nosotros", ha afirmado.

Y ha insistido en que el objetivo del PP es "ganar para gobernar", antes de asegurar que el partido va "en la dirección correcta" y volverá a "ser una máquina" de ganar en elecciones.

No obstante, la presidenta popular también ha destacado que el PP debe "acostumbrarse" a abrir vías de diálogo y a tender puentes con otras fuerzas políticas porque desde hace tiempo "los resultados electorales equivalen a un mandato ciudadano de diálogo y entendimiento".

"Si no, nuestra tarea estará siempre incompleta porque el Partido Popular es un partido de Gobierno", ha advertido Buruaga, que ha reivindicado el entendimiento "pero sin entreguismos". "Sin dejar de ser fieles a nuestros planteamientos éticos y políticos", ha abundado.

Según ha explicado, se trataría "solamente de seguir el ejemplo de inteligencia, generosidad y altura de miras" que está ofreciendo el PP con su presidente, Mariano Rajoy, a la cabeza.

Buruaga ha apuntado que mañana viajará a Cataluña para acompañar en la campaña y transmitir "fuerza" en esa comunidad "porque España es la solución".

Sobre el PP cántabro, ha pedido a los militantes que digan "alto y claro en todos los rincones de Cantabria que el Partido Popular está muy vivo, más vivo que nunca, y al servicio de todos los cántabros".

"En el Partido Popular cabe todo el mundo que quiera unir, sumar, crecer y construir, porque todos somos necesarios y todos tenemos un lugar en este proyecto colectivo", ha remarcado.

Y ha reiterado que en el PP "no se ha apartado y no se apartará jamás a nadie porque no sobra nadie".

"Sabemos cuál es el camino: más votos y más interlocutores. Hemos tenido la valentía de emprenderlo, trabajamos por un Partido Popular más fuerte y lo hacemos en la buena dirección", ha agregado.

Buruaga también ha advertido de que los adversarios del PP "se frotan las manos pensando que van a sacar tajada a costa" de la "recomposición" del partido. "Seguro que todos habéis oído decir eso de que se lo estamos poniendo en bandeja a Miguel Ángel Revilla. Y yo os digo que quienes lo dicen no solo se están apresurando, si no que no conocen a los hombres y mujeres del Partido Popular", ha recalcado.

También ha avisado a "los que ponen zancadillas" y a "los que se apresuran a frotarse las manos" de que no hagan "castillos en el aire", porque "el Partido Popular es mucho Partido Popular".

Y, según ha afirmado, quienes pretendían "el inmovilismo" han empujado al PP al cambio, un cambio "sano y necesario", y quienes han buscado la separación "han unido mucho más".

"Si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, nos irá bien. Al Partido Popular y a Cantabria, porque a Cantabria y a España le va mucho mejor cuando gobierna el Partido Popular", ha señalado.

La presidenta del PP también ha criticado la gestión del Gobierno de PRC-PSOE y ha manifestado que no tiene ideas, ni proyecto, y que no hay gestión y ni presidente. "Sólo subida de impuestos a las clases medias y así, es imposible liderar la recuperación", ha lamentado.

Y ha criticado los "problemas internos" del PSOE se hayan trasladado a las instituciones. "Hubo quien dijo que Cantabria corría como un pollo sin cabeza. Pollo sí, pero con tres cabezas ahora: la de Revilla, la de Díaz Tezanos y la de Zuloaga, y cada una corriendo en una dirección", ha apuntado.

Tras la intervención de Buruaga, se ha puesto un vídeo en el que Mariano Rajoy ha deseado a los presentes Feliz Navidad. "Aunque físicamente no estoy con vosotros, un fuerte abrazo. Feliz Navidad y el año que viene ya veréis que será mucho mejor que éste", ha asegurado el líder popular y presidente del Gobierno.

A esta fiesta del PP han asistido expresidentes del partido, como Gonzalo Piñeiro y José Joaquín Martínez Sieso, pero no ha estado el anterior líder popular, Ignacio Diego. De los diputados regionales, han estado presentes Isabel Urrutia, Íñigo Fernández e Ildefonso Calderón.