Cantabria, cuarta comunidad con mayor tasa de disoluciones matrimoniales

Santander, 15 dic (EFE).- Cantabria se convirtió el pasado verano en la cuarta comunidad autónoma con mayor número de demandas de disolución matrimonial por cada 10.000 habitantes, tras Canarias, Comunidad Valenciana y Baleares.

Entre los meses de julio y septiembre, los juzgados de primera instancia de Cantabria con competencia en familia registraron un total de 309 demandas de disolución matrimonial, lo que supone un incremento del cuatro por ciento respecto a las presentadas en el mismo periodo del pasado año.

Así se desprende del informe que trimestralmente elabora el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial con datos relativos a la actividad de los juzgados de primera instancia con competencia en familia, y que ha sido difundido hoy con los del tercer trimestre de este año.

En el periodo analizado, los órganos judiciales de Cantabria registraron, además, 122 peticiones de modificación de medidas acordadas en sentencia, y 82 procedimientos para la fijación de medidas de guarda y custodia sobre hijos nacidos en parejas no casadas y que se han disuelto.

De julio a septiembre, se presentaron en Cantabria más demandas de divorcio que un año antes: 292 frente a las 284 de 2016.

Se observa que los divorcios de mutuo acuerdo crecieron, mientras que los contenciosos disminuyeron respecto a los datos registrados en el año anterior.

Del total, 185 eran demandas de divorcio de mutuo acuerdo -un 22,5 por ciento respecto al tercer trimestre de 2016- y 107 eran contenciosas -un 19,5 por ciento menos.

Las demandas de separación crecieron de trece a diecisiete, con siete que respondían a separaciones no consensuadas (las mismas que un año antes) y diez a separaciones de mutuo acuerdo (cuatro más que el Ejercicio anterior).

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial con la población, Cantabria registró 5,33 demandas de este tipo por cada diez mil habitantes, colocándose en cuarto lugar entre las que más demandas presentan y por encima de la media española, que se situó en 4,79.

A la cabeza, Canarias donde se presentaron 5,72 demandas por cada 10.000 habitantes; seguida de Comunidad Valenciana (5,67) y Baleares (5,46). Donde menos demandas de este tipo se registraron fue en el País Vasco (3,57).

Por partidos judiciales, en Santander se presentaron 125 demandas de disolución (70 divorcios consensuados, 49 litigiosos, cinco separaciones consensuadas y una no consensuada) y en Torrelavega las demandas de este tipo ascendieron a 75 (53 divorcios de mutuo acuerdo, 17 no consensuados, tres separaciones acordadas y dos litigiosas).

En Castro Urdiales, las demandas de disolución matrimonial presentadas en el tercer trimestre de este año fueron 40 (21 divorcios consensuados, 16 litigiosos y tres separaciones no acordadas), mientras que en Medio Cudeyo ascendieron a 27 (quince divorcios consensuados, once no consensuados y una separación de mutuo acuerdo).

En Laredo, los dos juzgados recibieron 21 demandas de disolución matrimonial (13 divorcios acordados y ocho litigiosos); en Santona doce (ocho divorcios consensuados, tres no consensuados y una separación de mutuo acuerdo); y en San Vicente de la Barquera nueve (cinco divorcios acordados, tres litigiosos y una separación no consensuada).

La estadística también analiza los procedimientos presentados en los juzgados solicitando la modificación de alguna de las medidas acordadas en sentencias de separación, de divorcio o de nulidad.

Durante el tercer trimestre de este año, se registraron 122 peticiones de este tipo, en su mayoría (99) no consensuadas, un 35,6 por ciento más que en 2016.

Las de mutuo acuerdo fueron 23, dos más que las que se registraron en el mismo periodo del año anterior.

Finalmente, los juzgados civiles de Cantabria recibieron 82 procedimientos para la adopción de medidas sobre guarda, custodia y alimentos de hijos nacidos en parejas no casadas que se rompen.

De ellos, 41 eran peticiones contenciosas -un 36,7 por ciento más- y otras 41 de mutuo acuerdo -un 24,1 por ciento menos que el año anterior.