CCOO condiciona acuerdo con la patronal a un "importante" incremento salarial

Santander, 15 dic (EFE).- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha reclamado hoy un "importante" incremento salarial para alcanzar un acuerdo con las organizaciones empresariales y ha pedido un "fuerte impulso" al salario mínimo, con compromisos para acercarlo al 60 por ciento del salario medio.

"El sindicato va a hacer una apuesta por un incremento salarial importante en el próximo acuerdo de negociación colectiva, si es que se produce este acuerdo. Las organizaciones empresariales lo tienen que tener claro, necesitamos un incremento salarial importante", ha aseverado Sordo hoy en Santander.

En un desayuno informativo organizado por SER Cantabria, el máximo responsable de CCOO ha apuntado que para articular ese incremento se tienen que tener en cuenta varios factores como la previsión de inflación, de la que ha subrayado que "no se pueden desvincular" los salarios.

Unai Sordo también se ha mostrado a favor a que se tenga en cuenta la productividad, que, según ha argumentado, ahora haría que los salarios "estarían subiendo bastante más". "No nos da miedo ese debate", ha apostillado.

Sin embargo, ha reclamado, además, que se aborde la recuperación de parte del poder adquisitivo de los salarios que se llevó por delante la crisis.

"No es tanto una cifra, si vamos a pedir el 2,8 o el 3,2, como situar todos estos factores como recomendación para que se negocien los convenios colectivos. Eso sí, desde una premisa clarísima: los salarios en este país tienen que crecer", ha sentenciado.

A preguntas de los asistentes, Sordo se ha pronunciado además sobre la propuesta salarial que estudia la CEOE y que ha explicado que solo conoce a través de la "filtración" a los medios de comunicación.

Sobre ella, ha dicho que es "prácticamente la misma" que planteó la patronal a los sindicatos en verano de una subida entre el 1,2 y el 2 por ciento, más un porcentaje por productividad que era del 0,5 y "ahora dicen que podría ser un poquito más", ha añadido.

"Con eso no hay acuerdo salarial", ha apostillado el secretario general de CCOO, que no ha querido entrar en más valoraciones al no conocer la propuesta.

Antes, Unai Sordo también ha exigido que el salario mínimo interprofesional se sitúe en el 60 por ciento del salario medio, para lo que no ha querido poner una fecha, aunque ha advertido que sin ese compromiso CCOO no avalará un acuerdo salarial.

"El sindicato no va a avalar una subida más o menos pírrica del salario mínimo interprofesional para el año que viene si no va acompañada de compromisos que lo acerquen a ese 60 por ciento de la media salarial", ha recalcado.

Con el objetivo de encontrar ese acuerdo se ha mostrado dispuesto a "hablar de plazos", pero ha incidido en la necesidad de establecer compromisos para ese "acercamiento progresivo" del salario mínimo al 60 por ciento del salario medio, que este año estaría situado en unos 860 euros en 14 pagas, ha apuntado.

Sobre este asunto, Unai Sordo ha rechazado además que un salario mínimo altos desincentive la creación de empleo, sino que, según ha alegado, lo que desincentiva el empleo "son los salarios extremadamente bajos".

"Un incremento del salario mínimo que se acercase al 60 por ciento tiene que ser el pistoletazo de salida para un proceso de negociación colectiva que recupere los salarios en España", ha concluido el secretario general de CCOO.

Por otra parte, Unai Sordo, en declaraciones a los periodistas efectuadas tras una asamblea de delegados sindicales en la Escuela de Náutica, ha subrayado la necesidad de tomar medidas que desincentiven la contratación, "pero en serio".

A juicio de Sordo, se deben implementar medidas que fomenten la contratación indefinida y hacer que las empresas utilicen los despidos solo como "último recurso" cuando tienen algún tipo de problemas.

Preguntado por la situación de Cantabria, ha apuntado que esta comunidad, aún teniendo una tasa de paro inferior a la media nacional sus pautas de comportamientos son similares y buena parte del empleo que se está creando es precario.

Las zonas del norte tienen tasas de paro más bajas pero los datos de temporalidad son "altísimos", lamenta el líder sindical.

Esa temporalidad, según Sordo, no se corresponde con el modelo productivo cántabro, porque no hay tantas actividades de temporada como para justificar las tasas de temporalidad.

El problema es generalizado en España porque se utiliza el contrato temporal "de forma recurrente" para facilitar el "despido libre que existe en este país".