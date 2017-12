Garamendi vincula la subida salarial a la productividad de las empresas

Santander, 15 dic (EFE).- El presidente de Cepyme y vicepresidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado hoy que la patronal esta abierta a una subida salarial pero "siempre" teniendo en cuenta la productividad y competitividad de las empresas y el absentismo laboral de sus empleados.

Garamendi se ha pronunciado hoy así en declaraciones a la prensa previas a la inauguración de un encuentro empresarial celebrado en Santander, donde ha asegurado que la negociación colectiva "está viva", por lo que cree que "hay que confiar".

"Estamos abiertos a que pueda haber un crecimiento de esos salarios", ha señalado el presidente del Cepyme, quien condiciona esa subida salarial a la productividad y a la competitividad, ya que, en su opinión, hay empleo "siempre y cuando las empresas compitan".

Garamendi no ha precisado cifras sobre una posible subida salarial por estar "justamente" en plena negociación, aunque sí ha manifestado que no entiende por qué los sindicatos no aceptaron el planteamiento de la patronal para aumentar un 2 por ciento con otro 0,5 variable durante el 2017.

Además, el máximo responsable de Cepyme ha destacado el papel de la globalización y la digitalización en el sector empresarial, que implican "un cambio de hacer, pensar y actuar". EFE

Por su parte, el presidente de CEOE-Cepyme en Cantabria, Lorenzo Vidal de la Peña, ha manifestado que en Cantabria son "partidarios del crecimiento" de los salarios en la medida en que se desarrolle su actividad empresarial.

Vidal de la Peña también ha abordado la transformación estructural por parte del sector cántabro, que a su juicio necesita que sus empresas sean "plenamente digitales, 4.0 o mutantes".

"La tecnología ha llamado a la puerta y los consumidores la hemos abierto", ha apuntado el presidente de la patronal cántabra.

Durante la inauguración del encuentro "Empresas mutantes para una revolución 4.0" también han intervenido la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, quien ha subrayado la pujanza del sector industrial cántabro, que está siendo en estos momentos "el motor de la economía regional" con un crecimiento que duplica la media nacional y que está permitiendo a la región aproximarse al crecimiento general medio de España.

Revilla ha vaticinado un "horizonte muy positivo" para este sector, ya que tiene "indicios" de que 2018 será "el año de la industria en Cantabria".

Gema Igual ha repasado las ventajas de la tecnología y cómo han servido para que el Ayuntamiento haya optimizado sus servicios. Además, ha destacado la responsabilidad del tejido empresarial en situaciones como la del conflicto catalán, donde han reaccionado de forma "contundente".