Unai Sordo insta a abrir un diálogo en Cataluña tras las elecciones

Santander, 15 dic (EFE).- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, considera más importante que las elecciones en Cataluña el escenario que se abrirá después, en el que ha instado a las fuerzas políticas catalanas y al Gobierno de España a "abrir un espacio de diálogo".

"A mí no me preocupa tanto que Gobierno se conforma o cómo queda el Parlamento, como qué dinámica política se establece después de las elecciones", ha señalado Sordo en un desayuno informativo en Santander a preguntas de los asistentes sobre la situación en Cataluña.

Tras las elecciones, el máximo responsable de CCOO ve dos escenarios, uno continuar por la vía de la "confrontación" con un "plebiscitarismo continuo" en las decisiones políticas, que considera "agotada", o iniciar un diálogo primero entre las fuerzas políticas catalanas y después de las instituciones catalanas con las del Estado.

"El que no vea que en Cataluña hay pendiente un problema político de mucho trasfondo no ve nada", ha opinado Sordo, quien considera que hay que corregir la anomalía de que esta comunidad autónoma sea la única cuyo estatuto no es el que voto "la mayoría" de su ciudadanía.

Para ello, entiende necesario un marco de negociación "complejo" que, a su juicio, exige que tanto las instituciones catalanas que salgan de la elecciones, como el Gobierno de España y los partidos políticas españoles abran un espacio de negociación por el camino "que marca la vía estatutaria".

"En mi opinión, cualquier otro espacio de decisión, de ratificación sobre esto tiene que partir de un consenso amplísimo en Cataluña y de consenso amplísimo en España", ha añadido.

En ese escenario, Sordo considera que aparece la posibilidad de una reforma de la Constitución, que ha rechazado que se abra solo se abra para "tratar de reconducir las situaciones territoriales". "Creo que mal haría el país si se mete desde esa perspectiva. Además tiene riesgo de que salga el sol por Antequera", ha concluido.