Carrancio: PP, Podemos y Cs solo miran sus intereses partidistas

Santander, 16 dic (EFE).- El diputado del Grupo Mixto Juan Ramón Carrancio ha afirmado hoy que el PP, Cs y Podemos "solo miran sus intereses partidistas y no los intereses de los cántabros". "Yo he trabajado para que Cantabria tenga un presupuesto porque de no tenerlo sería peor", ha dicho.

En una nota de prensa, Carrancio asegura que no vetará ninguna de las enmiendas parciales presentadas por la oposición "firme quien las firme", sino que estudiará todas y apoyará las que mejoren el presupuesto de 2018.

Pero, según este diputado, la mayoría de las enmiendas registradas por el PP, Cs y Podemos "son copiadas de otros años", otras "las dividen en dos para inflar el número y dar la sensación de que trabajan", y algunas de los populares y Ciudadanos "se copian", ya que coinciden en presentar la misma. "La mayoría no tienen ningún sentido", ha recalcado.

El diputado del Grupo Mixto insiste en que sin el presupuesto de 2018 no se podrá convocar la oferta pública de empleo, ni pagar la carrera profesional a los médicos, ni conceder las subvenciones del Estado a los ganaderos "que no cobran desde hace diez años debido a que ese dinero se lo quedó el Gobierno regional", y tampoco se podrá "recuperar el servicio de incendios, desmantelado por el PP".

Carrancio reconoce que el presupuesto "no es el ideal", pero asegura que PP, Cs y Podemos "no han aportado nada para mejorarlo" ya que llevan toda la legislatura "divididos y preocupados por el control interno de sus partidos, olvidando las necesidades de los cántabros".

"Me atacan con falsedades para desviar la atención de sus enfrentamientos internos y su incapacidad para trabajar", ha considerado.