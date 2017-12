Sábado, 16 de diciembre

Santander, (EFE).- El expresidente del PP cántabro Ignacio Diego ha asegurado hoy que sigue "creyendo" en el Partido Popular y ha confiado en que "vuelva a regirse por los principios de confianza, respeto y lealtad".

Arranca derribo de edificios de Adif de calle Castilla, que durará 5 meses

Santander, (EFE).- Los edificios de Adif de la calle Castilla, que se encuentran en la zona de las estaciones, han comenzado a derribarse para liberar 1.500 metros cuadrados de suelo, que pasarán a ser para el uso y disfrute ciudadano cuando termine la demolición, que durará cinco meses.

De la Serna defiende un plan de futuro global para el Puerto de Santander

Santander, (EFE).- El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha inaugurado hoy dos tanques en la Zona Franca del Puerto de Santander, que suponen "un salto adelante fundamental" para la actividad económica y empresarial, y ha abogado por un plan director global y un "planteamiento de futuro" para el Puerto de Santander.

El centenario de Picos y Ordesa tendrá ventajas fiscales por ser de interés

Santander, (EFE).- El centenario de los parques nacionales de Picos de Europa y Ordesa, en 2018, contará previsiblemente con la declaración de acontecimiento de excepcional interés público, de modo que las entidades colaboradoras podrán optar a incentivos fiscales, según el director de Medio Natural de Cantabria, Antonio Lucio.

Carrancio: PP, Podemos y Cs solo miran sus intereses partidistas

Santander, (EFE).- El diputado del Grupo Mixto Juan Ramón Carrancio ha afirmado hoy que el PP, Cs y Podemos "solo miran sus intereses partidistas y no los intereses de los cántabros". "Yo he trabajado para que Cantabria tenga un presupuesto porque de no tenerlo sería peor", ha dicho.

San Felices de Buelna, el lugar con más precipitación acumulada en España

Santander, (EFE).- San Felices de Buelna es el lugar de España con más precipitación acumulada, con 36,8 mm, según informa la Agencia Estatal de Meteorología.

El autobús municipal será gratis del 22 de diciembre al 5 de enero

Santander, (EFE).- Los viajes en los autobuses del servicio municipal de transportes urbanos de Santander serán gratis por las tardes desde el próximo viernes, 22 de diciembre, hasta el día 5 de enero, ambos incluidos.

Detenido en Santander un joven acusado de agredir sexualmente a una chica

Santander, (EFE).- La Policía Local de Santander ha detenido a un joven acusado de agredir sexualmente a una chica.

Detenido joven acusado de agredir con un vaso en la cara a chica de 16 años

Santander, (EFE).- La Policía Local de Santander ha detenido a un joven acusado de agredir con un vaso de cristal a una chica de 16 años en la calle Ataúlfo Argenta.

Torrelavega mejorará el Ferial de Ganados con nuevos terminales de acceso

Torrelavega, (EFE).- El Ayuntamiento de Torrelavega ejecutará en 208 diversas inversiones para modernizar las instalaciones del Mercado Nacional de Ganados, entre ellas la renovación de los terminales utilizados para la identificación de animales en mangas de acceso a la nave principal.

La ACT acuerda suprimir la figura del club convenido por afinidad en 2018

Santander, (EFE).- LA ACT (Asociación de Clubes de Traineras) ha acordado, en su última asamblea del año, algunas modificaciones en la normativa de la competición, destacando la supresión de la figura del club convenido por afinidad a partir de 2018.