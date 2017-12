Revilla afirma que el PRC "ha recuperado para siempre la imagen de Cantabria"

Mogro, 17 dic (EFE).- El secretario general del PRC y presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado hoy que su partido es "el responsable casi absoluto" de "haber recuperado para siempre la imagen de esta tierra", al pasar de una comunidad "que no tenía ni nombre a una región de prestigio".

Pese a ello, ha asegurado que Cantabria tiene "un nubarrón" en su futuro que es la financiación autonómica, y ha cargado contra el presidente de España, Mariano Rajoy, por ser "un moroso" con la región al deberle 142 millones de euros, parte de los cuales corresponde a la financiación de Valdecilla.

Así, ante varios cientos de militantes de su partido en la comida anual del PRC, Revilla ha adelantando que el Gobierno regional emprenderá una acción "arriesgada", que es dar 10 días de plazo al Ejecutivo de Rajoy para responder a las demandas de Cantabria o se emprenderá un pleito contra el Estado.

"Nosotros no nos queremos ir de España, lo que queremos es que nos paguen lo que nos deben", ha dicho Revilla. "Rajoy no me recibe porque los de aquí -el PP- le dicen que no me reciba y porque piensan que acabarán con nosotros por la vía del estrangulamiento", ha denunciado el presidente.

"Si Rajoy nos paga estoy dispuesto a ir a televisión con un cartel que diga 'Viva Mariano'", ha asegurado.

La mayor parte de discurso de Revilla ha estado dedicado a analizar la trayectoria de su formación, destacando que el PRC es "el partido del presente y del futuro" que, a su juicio, "tiene todas las papeletas para alcanzar un sueño: ganar las elecciones en 2019" y convertirse en la primera fuerza política la región.

Ha reiterado que el PRC "es la fuerza más importante de Cantabria" y, además, "el partido más previsible de todos los que hay", porque es el mejor organizado, el que mejores responsables políticos tiene y, además, "sin ningún caso de corrupción".

"El gran activo del PRC es la unidad" porque el panorama en Cantabria es "terrorífico" con "una guerra a muerte entre las propias familias del partido", pues "todos van con la navaja desenfundada en el bolsillo".

Revilla ha advertido de que los partidos se deshacen "cuando empiezan las guerras en las propias familias", en referencia a las crisis internas que viven el PP y el PSOE en Cantabria.

Respecto al futuro, Revilla ha asegurado que 2018 "será un gran año para Cantabria", y ha avanzado que los dos grandes proyectos para la región son la reapertura de la mina de zinc de Reocín y el desarrollo del Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) de La Pasiega.

A su juicio, la mina de Reocín servirá para mejorar la situación "de una zona tan deteriorada como es la comarca del Besaya", y sobre La Pasiega ha adelantado que permitirá "la gran expansión" del Puerto de Santander hacia afuera, pues no en vano "ya hay peticiones de medio mundo" para instalarse allí.

Sobre este proyecto, ha mostrado su deseo de que se pueda llegar a un acuerdo con el Ministerio de Fomento para la urbanización, en especial si el Gobierno central entiende que se trata "del gran proyecto de futuro del desarrollo de la región".

Otra parte del discurso lo ha dedicado Revilla a analizar la situación en Cataluña, y ha asegurado que Cantabria "jamás" vulneraría la legalidad constitucional.

Bajo su punto de vista, lo que han hecho los dirigentes políticos catalanes es "tropelía", por lo que considera que "están donde tienen que estar", aunque matiza que la culpa de lo ocurrido "no es el 100 % de uno solo".

Revilla ha asegurado que la situación ha llegado hasta la actualidad por el "pasotismo" de Rajoy, y ha considerado que la aplicación del artículo 155 "no arregla el problema", pues se trata de una cuestión "de dos para cuya solución se debe buscar el acuerdo".