Alcaldesa rechaza que haya habido cesión ilegal de trabajadores de Santurban

Santander, 20 dic (EFE).- La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha rechazado que se haya producido una "cesión ilegal" de trabajadores de Santurban al Ayuntamiento como ha resuelto la Inspección de Trabajo y ha hecho hincapié en que el Consistorio presentará alegaciones por "todavía no ha sido escuchado".

Gema Igual, a preguntas de los periodistas, ha insistido en que los trabajadores contratados por Santurban a través del programa de Corporaciones Locales del Gobierno de Cantabria no han sustituido "bajo ningún concepto" a funcionarios del Ayuntamiento, porque "no lo son, no tienen su cualificación y tampoco su misma responsabilidad" .

En su opinión, no ha habido cesión ilegal porque "dista mucho lo que hacen esas personas de lo que hacen los funcionarios".

La alcaldesa ha señalado que el expediente se ha abierto como consecuencia de una denuncia interpuesta por CCOO, sobre la cual ha intervenido la Inspección de Trabajo, pero que aún deben ser atendidas las alegaciones del Ayuntamiento de Santander.

Y ha explicado que la contratación de trabajadores mediante la orden de corporaciones locales vienen ejecutándose "de la misma manera desde hace 15 años", en los que se han sucedido "visitas e inspecciones" que no han apreciado que algo se estuviera haciendo mal, porque de ser así no se hubieran seguido concediendo las ayudas.

Igual ha precisado que el plazo para que el Ayuntamiento pueda presentar alegaciones está abierto hasta final de mes.

Y ha insistido es que los trabajadores contratados a través de este programa trabajan bajo la tutela de funcionarios y que el Ayuntamiento de Santander "no funciona gracias a las personas que llegan a través de este programa".