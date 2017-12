Audiencia rebaja inhabilitación a Muguruza y D. Muro en causa de túnel Mioño

Santander, 20 dic (EFE).- La Audiencia cántabra ha rebajado la pena de inhabilitación al exalcalde de Castro Urdiales Fernando Muguruza y al exedil Jaime Díez Muro en la causa por las obras del túnel de Mioño de cuatro años y tres meses y cuatro años y nueve meses a tres años y medio, respectivamente, tras estudiar recursos.

A principios de este año el Juzgado de lo Penal número 1 de Santander condenó a Muguruza y a dos miembros más de su equipo de gobierno, los que eran ediles de Obras e Industria, Salvador Hierro y Jaime Díez Muro, por un delito continuado de prevaricación en la adjudicación de las obras del túnel de Mioño y de instalación de un ascensor del mercado municipal a la empresa del hermano de uno de ellos (Díez Muro).

En una sentencia que se hizo pública el pasado 31 de enero, la juez condenó al exalcalde regionalista a cuatro años y tres meses de inhabilitación para empleo o cargo público, mientras que a los concejales Salvador Hierro (IU) y Jaime Díez Muro (PRC) les impuso una condena mayor, de inhabilitación durante cuatro años y nueve meses.

El Juzgado de lo Penal, que les aplicó ya entonces la atenuante de dilaciones indebidas, consideró que los tres cometieron un delito continuado de prevaricación al adjudicar a la empresa Izeta, de la que el hermano de Díez Muro era gerente, las obras de limpieza y acondicionamiento de túnel del antiguo ferrocarril minero de Mioño, en 2004, y de construcción de un ascensor en el mercado municipal, en 2005.

Ahora la Audiencia, tras examinar los recursos, entiende que Muguruza y Jaime Díez Muro cometieron un delito de prevaricación en lugar de prevaricación continuada, y les impone a los dos tres años y medio de inhabilitación.

La juez de Primera Instancia absolvió a los demás miembros del equipo de gobierno en esos años imputados por este caso, al gerente de la empresa adjudicataria, al secretario municipal y al interventor.

Los diez fueron juzgados por segunda vez por estos hechos en mayo de 2016, después de que la Audiencia de Cantabria anulara la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 que les condenó en 2011 tras aceptar que se había causado indefensión al no haberles trasladado una serie de escritos o autos durante la instrucción.

La sentencia del Juzgado de lo Penal fue recurrida por Muguruza y los dos concejales Hierro y Díez Muro.

Muguruza alegó motivos de nulidad, errores en la valoración de la prueba y en la calificación jurídica y que las dilaciones indebidas se debieron aplicar con más intensidad, unos argumentos que en gran medida se repitieron en los recursos de Hierro y el concejal Díez Muro.

La Audiencia exime a Muguruza de responsabilidades en las obras del ascensor municipal del mercado, y en la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe y contra la que cabe recurso, se explica que la situación en este tema "no es idéntica en cuanto a la participación de los distintos implicados".

Aunque el tribunal subraya que en estas obras las irregularidades fueron "groseras", en particular porque pese al acuerdo de la Junta de Gobierno de diciembre de 2004 para solicitar tres presupuestos solo se pidió uno a Izeta, la empresa del hermano del edil.

Y en este caso los magistrados entienden que la responsabilidad penal solo puede recaer en Hierro, el exconcejal de Obras, porque, bajo su punto de vista, la Junta de Gobierno no hizo más que adoptar la decisión que procedía en derecho cuando se le presentó el proyecto: pedir tres presupuestos.

Para el tribunal, fue después Hierro el que incumplió el acuerdo y se conformó con una sola oferta que adjudicó a la empresa del hermano de su compañero de gobierno.

La Audiencia señala que, en las obras del ascensor, "no puede afirmarse que la actuación de Muguruza y Jaime Díaz Muro fuese más allá de no ser lo suficientemente diligentes en el examen de la documentación obrante en el expediente y en no preocuparse de comprobar si se había dado cumplimiento o no al acuerdo previo de la Junta de Gobierno".

En cambio, en el túnel de Mioño, la Audiencia afirma que los tres condenados (el exalcalde y los dos concejales) conocían el funcionamiento del Ayuntamiento y sabían que era irregular incorporar un asunto no urgente al orden del día de la Junta de Gobierno Local.

También incide en las relaciones entre el gerente de Izeta y el concejal Jaime Díez Muro -son hermanos-, y en la ausencia de expediente de contratación.

En cuanto a Salvador Hierro, la Audiencia no altera la pena del Juzgado de lo Penal, "al considerar delictivos los hechos por los que fue condenado en instancia y no resultar excesiva ni desproporcionada la pena fijada".

Respecto a las dilaciones indebidas, la Audiencia reconoce que la dilación en la causa fue "enorme" e "injustificada", pero recuerda que el Juzgado ya aplicó la atenuante en el grado de "muy cualificada" y considera que no debe haber más rebaja de la pena por esta causa.

"Y ello atendiendo a la importante rebaja que las penas ya han sufrido", dice el tribunal, que insiste en que reducir más la condena haría "livianas las medidas".