Díaz Tezanos pide el "rechazo social a los maltratadores"

Santander, 20 dic (EFE).- La vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, ha pedido el "rechazo social a los maltratadores" y ha asegurado que "no hay violencia privada", ni mujeres que la "merezcan porque permanezcan al lado del maltratador, ni maltratadores que sean buenos padres".

"No hay violencia privada, no hay asuntos familiares", ha afirmado Díaz Tezanos en el estreno de la película "Llueven vacas", donde ha defendido que "estas cuestiones son mitos que permanecen en la sociedad y hacen daño a las mujeres víctimas de violencia", según ha informado el Ejecutivo regional en nota de prensa.

Durante el estreno de esta cinta, celebrado en la Filmoteca de Cantabria con el apoyo del Gobierno a través de la Dirección General de Igualdad y Mujer, la vicepresidenta ha reiterado que acabar con "la mayor lacra social que tiene este país" es "una prioridad" del Ejecutivo.

Ha señalado que, para ello, "se han puesto los recursos para que las mujeres que sufren violencia de género y sus hijos puedan salir de esa situación, puedan caminar, recuperar su espacio de libertad". "Las mujeres queremos vivir seguras, vivir libres y desarrollarnos personalmente", ha añadido.

Díaz Tezanos ha apuntado también que "no se habla mucho" de la violencia psicológica, que "está escondida, no aflora y es importante que lo haga", ya que, en su opinión, la violencia "que está oculta, que no se ve, no se suele condenar y es muy importante hacerlo".

"Con esta violencia, el espacio familiar, que debe ser de confianza y respeto se acaba convirtiendo en un espacio de tortura, devastador, oculto a los ojos de la sociedad, que deja una huella imborrable" y que es, en ocasiones, "la antesala de la violencia física", ha señalado.

"También las palabras, que hacen tanto daño, acaban rompiendo la vida de la mujer, la capacidad de decidir libremente, anulando su autoestima y quitando espacios vitales", ha insistido la vicepresidenta.

En su opinión, "Llueven vacas", la ópera prima de Fran Arráez, "ayuda a comprender el maltrato psicológico", lleva a "reflexionar a través del cine y la cultura" y contribuye a "fortalecer el compromiso de la sociedad con la lucha contra la violencia de género".

En el estreno de la película han intervenido dos de los actores del filme, Mónica Regueiro, que también es una de las productoras, y el cántabro Eduardo Noriega, quien sugirió el estreno en Cantabria.

El primer trabajo del director Fran Arráez, basado en la novela homónima de Carlos Be sobre la violencia machista, narra la historia de una pareja "en la que el hombre manda y la mujer obedece", unos roles de los que nace "un juego perverso en el que él es libre de proponer y modificar la realidad a sabiendas de que su esposa acatará sus decisiones incondicionalmente".

Las seis parejas de actores que interpretan a Fernando y Margarita en distintos momentos de su vida son Maribel y Víctor Clavijo; Laia Marull y Secun de la Rosa; Gloria Muñoz y Pedro Miguel Martínez; María Barranco y Asier Etxeandía; Mónica Regueiro y Sergio Peris-Mencheta, y Eduardo Noriega y Gema Charines.

La recaudación de esta cinta, en la que actores y técnicos participan de forma altruista, ha estado destinada a una asociación de juristas que asesora a mujeres maltratadas.