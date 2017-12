SIEC aporta información relativa al incendio solicitada por Ayuntamiento

Santander, 20 dic (EFE).- La empresa SIEC, encargada de las obras que se estaban llevando a cabo en el Museo de Arte Moderno de Santander (MAS) cuando se produjo el incendio, ya ha atendido el requerimiento de información que le había trasladado el Ayuntamiento de Santander.

Así lo ha confirmado la alcaldesa de Santander, Gema Igual, a preguntas de los periodistas, pero no ha dado detalles del contenido del informe, porque, según ha insistido, por el momento está siendo estudiado por los técnicos municipales.

El Ayuntamiento había preguntado a SIEC, entre otras cosas, el motivo por el que había pedido a Codelse (empresa encargada de los sistemas de seguridad contra incendios y robos) que anulase las alarmas, sin ponerlo en conocimiento del Consistorio.

Según ha explicado la alcaldesa, SIEC ha adjuntado al informe que ha trasladado ahora al Ayuntamiento la documentación que ya aportó días después del siniestro, añadiendo nuevos documentos.

Y ha insistido en que, además de que no ha "leído exhaustivamente" el informe, por prudencia no debe manifestarse sobre el contenido del mismo.

En cuanto a la posibilidad de rescindir el contrato con SIEC si finalmente se comprobará que la empresa tiene alguna responsabilidad en el hecho de que no se detectara antes el incendio, la alcaldesa ha dicho: "si se demuestra que SIEC ha cometido alguna negligencia o irregularidad como para rescindir el contrato, por supuesto que se hará".

Igual ha reiterado que los técnicos son quienes que valorar las explicaciones de SIEC y Codelse.

Preguntada por las peticiones de dimisión o destitución de la concejal de Cultura, Mirián Díaz, que han formulado los grupos de la oposición, la alcaldesa, además de rechazarlas, ha destacado que "nadie de fuera" va "dividir" al equipo de Gobierno.

Por otra parte, la alcaldesa ha respaldado la decisión de despedir al asesor de la concejal de Ganemos Tatiana Yáñez, porque considera que está acreditado que no acudía a trabajar al Consistorio.

En cuanto a la afirmación de Yañez sobre que el despido se ha debido a que el asesor despedido era "experto en destapar casos de corrupción", Gema Igual ha dicho que "no es eso lo que está encima de la mesa".

De lo que se trata es que "hay un señor que nadie le conoce en el Ayuntamiento, al que nunca se le ha podido localizar en su despacho y tampoco en su domicilio y que ha sido avisado mediante el BOE y el BOC y no ha respondido", como tampoco lo ha hecho Tatiana Yáñez cuando se le ha preguntado por ello.

"¿Ha trabajado o no ha trabajado?, yo digo que no y he aportado pruebas", ha añadido Gema Igual, para quien Tatiana Yáñez "solo dice que es experto en corrupción y que le acosamos, pues que lo demuestre también".