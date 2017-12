Eguibar no se clasificó en Cervinia, donde Laro Herrero fue el mejor español

Madrid, 21 dic (EFE).- Lucas Eguibar, doble subcampeón del mundo de boardercross de snowboard (tabla de nieve) en los Mundiales de Sierra Nevada (Granada) y ganador de la Copa del Mundo 2014-15, no disputará este viernes la prueba de esa competición de Cervinia (Italia), al no haber pasado el corte en la calificación, en la que el mejor español fue Laro Herrero.

El cántabro Herrero acabó en vigésimo tercera posición la calificación, que dominó el italiano Omar Visintin y en la que el ceutí de la federación andaluza Regino Hernández fue trigésimo primero. El vasco Eguibar no se clasificó, al concluir trigésimo octavo y quedarse fuera de los mejores 32 que competirán este viernes a pies del monte Cervino (Matterhorn), entre los que tampoco estará el australiano Jarryd Hugues, ganador el pasado sábado de la prueba disputada en la estación austriaca de Montafon (Vorarlberg).

Visintin cubrió los 800 metros del circuito 'Pista 72 Snow Park' de Cervinia, con salida a 2.835 metros y un desnivel de 252, en 46 segundos y 87 centésimas, nueve menos que el australiano Alex Pullin y con una ventaja de 19 sobre el estadounidense Jonathan Cheever, que marcó el tercer tiempo de la calificación.

Laro bajó en 47 segundos y 94 centésimas, quince menos que Regino, trigésimo primero y que, al igual que él, logró el pase en la segunda bajada de la calificación. Eguibar bajó en 48 segundos y 20 centésimas y se quedó fuera, al acabar trigésimo octavo. Hugues, ganador en Austria la semana pasada, tampoco pasó el corte: el australiano fue trigésimo tercero.

"Estoy algo disgustado, la verdad es que no me esperaba quedar fuera. Ha habido rachas de viento que iban y venían; y eso pudo haber influido. Tampoco voy a decir que he hecho una buena bajada, porque no ha sido así. Ha sido un palo, pero estoy entero y seguimos entrenando con miras a los Juegos. Termino el año con salud y entero", explicó, en conversación telefónica con EFE desde Italia, el guipuzcoano Eguibar.

"Ahora me tocan las vacaciones de navidad y estoy contento de poder pasar unos días de descanso en casa con la familia. De las cuatro pruebas que hemos disputado, hemos estado dos veces en el podio, así que hay que estar contento", añadió 'Luki', tercero en Val Thorens (Francia) y que el pasado domingo ganó la prueba por equipos de Montafon junto a Regino, que espera que en la prueba le vaya mejor que en la calificación.

"Hoy ha sido un día un poco difícil, porque el circuito era muy fácil; y cualquier fallo te dejaba fuera de la calificación, como le pasó a 'Luki'. Yo he tenido la suerte de pasar el 31; y, nada: mañana será otro día. Vamos a ir a por la victoria, a dar el cien por cien. Y ya veremos hasta dónde llegamos", comentó a Efe Regino, subcampeón del mundo por equipos, junto al donostiarra, en los Mundiales de Sierra Nevada.

El más contento, obviamente, tras la calificación, era Herrero, al igual que los anteriores olímpico en Sochi 2014 (Rusia) -Regino también lo fue en los Juegos de Vancouver 2010 (Canadá)-, que aún deberá confirmar su clasificación para la cita olímpica de PyeongChang (Corea del Sur), el próximo mes de febrero.

"Desde los entrenamientos me sentía muy bien. El circuito es sencillo, no tiene mucha complicación. Sabía que lo podía hacer bien, pero también que iba a estar todo muy justo y que cualquier fallo te deja fuera", declaró a Efe Laro, nacido en Santander pero que desde siempre vive en Olea.

"He bajado bastante bien. Con algún fallo, creo que lo podía haber hecho mejor. Pero bueno, ahí estoy. Y mañana toca luchar por todo. Necesito hacer un buen resultado con miras a los Juegos Olímpicos, para asegurarme la clasificación. Y mañana es el día. Así que voy a ir a tope", explicó a Efe el 'rider' cántabro.