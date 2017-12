El PSOE pide más información y documentación sobre el incendio en el MAS

Santander, 21 dic (EFE).- El portavoz del grupo socialista, Pedro Casares, quiere que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santander aporte toda la información y documentación con la que cuenta sobre el incendio en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander (MAS).

Casares ha solicitado esta mañana por escrito el informe que ha presentado la empresa SIEC al Consistorio.

"Queremos analizar el informe, entre otras cosas, para saber porque estaban desactivadas las alarmas contra los incendios el día en que se quemó el museo" ha señalado Casares en nota de prensa.

Casares ha recordado que el equipo de gobierno se comprometió, durante la reunión de la comisión de Acción Cultural y Promoción Educativa celebrada el pasado lunes 18 de diciembre, a facilitar toda la documentación que se genere o se tenga al respecto.

Y ha criticado que, "solo tres horas después", se envió un comunicado a todos los concejales para matizar que "cualquier información adicional" debería "pedirse por escrito".

Los socialistas también han pedido que se les proporcione el protocolo de actuación del museo MAS para casos de emergencias, como el incendio que se produjo el pasado 21 de noviembre de 2017.

Casares quiere copias de todo tipo de protocolos, procedimientos o cualquier otra documentación con la que trabaje el MAS en este sentido.

El líder socialista no entiende cómo es posible que la concejala de Cultura, Mirian Díaz, continúe en su puesto después de saber que que "no funcionaron los sistemas y alarmas contra incendios en un museo con un valor patrimonial de 120 millones de euros".

Tampoco entiende que no estuviera inventariado el 75 % de la colección bibliográfica por falta de personal, o que a pesar de ser la máxima responsable de la cultura no conozca los protocolos de actuación, o que un mes después el Ayuntamiento "no sabe las causas del incendio".

Casares también ha solicitado toda la información y documentación sobre protocolos específicos del MAS para el traslado y almacenaje de obras de arte o fondos del museo.