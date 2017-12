El Parlamento da el visto bueno a la subida de impuestos para 2018

Santander, 22 dic (EFE).- El pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado la Ley de Acompañamiento y de Medidas Fiscales que acompaña al presupuesto regional para 2018, que incluye una subida de impuestos, con los votos de los grupos que respaldan al Gobierno, PRC y PSOE, y el apoyo del exdiputado de Ciudadanos, Juan Ramón Carrancio.

El debate de esta ley ha servido para que la oposición haya vuelto a criticar al Ejecutivo de coalición por apoyarse en un "tránsfuga" para aprobar su reforma fiscal, que han rechazado PP, Podemos y Ciudadanos y que ha defendido el consejero de Economía, Juan José Sota, como "progresiva" para "redistribuir" la riqueza.

Carrancio le ha replicado que el proyecto inicial del Gobierno "afectaba" a las clases medias, pero ha reivindicado que con sus enmiendas ha conseguido que la carga de los impuestos "no vuelva a caer" sobre esa mayoría de los cántabros.

Entre esos cambios ha destacado el incremento de las bonificaciones para los impuestos de transmisiones y de herencias y que no se aplique la subida del 8 al 10 por ciento en la compraventa de viviendas de segunda mano para ingresos inferiores a los 30.000 euros.

"He cumplido la misión que me propuse y me siento satisfecho de ello", ha subrayado el diputado del grupo Mixto, que se ha convertido a lo largo de todo el día en protagonista del debate y de las críticas del resto de grupos de la oposición, que casi no han mencionado su nombre y se han referido a él como "el tránsfuga".

Antes, Juan José Sota ha defendido que la reforma fiscal aprobada hoy "solo va a afectar a los que más tienen", con un criterio de "progresividad" para favorecer a las clases medias y trabajadoras y no de forma "indiscriminada" como se hizo en etapas anteriores, ha apuntado.

Y ha insistido en que el presupuesto presentado por el Gobierno es el "mejor posible", en las circunstancias actuales, y el "más social" que ha tenido Cantabria para intentar que la comunidad autónoma siga creciendo.

Sin embargo, la diputada popular Cristina Mazas ha señalado que es "sorprendente" que el Gobierno de Cantabria suba los impuestos cuando va a contar este año con 80 millones de euros más del sistema de financiación autonómica, cuando considera que "lo justo" sería que "compartiera parte de esa riqueza" con los ciudadanos.

Mazas entiende, además, que los cántabros se acordarán de este presupuesto, no solo porque haya sido aprobado con el voto de un "tránsfuga", sino también porque en 2018 van a ser los españoles que "más impuestos van a pagar".

Por su parte, el diputado de Podemos Juan Ramón Blanco ha insistido en las críticas al apoyo de Carrancio a los presupuestos y ha recalcado que su grupo político "lo ha intentado todo" para que el Parlamento cántabro "no se manchase" con el "transfugismo", que es una "degeneración política".

En este sentido, Blanco ha asegurado que Podemos ya propuso reuniones para abordar los presupuestos en septiembre pero ha lamentado que el Gobierno "ya lo tenía amarrado desde julio", cuando ha recordado que Juan Ramón Carrancio abandonó Ciudadanos.

Y ha advertido de que este apoyo del diputado del grupo Mixto al Gobierno se puede repetir a lo largo de lo que resta de legislatura. "Porque ya hay una mayoría absoluta", ha sentenciado el diputado de Podemos. "El diputado tránsfuga y este Gobierno se han saltado la voluntad del pueblo cántabro a la torera", ha apostillado.

En la misma línea, el diputado de Ciudadanos, Rubén Gómez, ha lamentado que el Gobierno "no ha tenido voluntad" de negociar con las fuerzas políticas "legítimas" su presupuesto, que, según ha asegurado, "ahonda en sus peores vicios" y que "mete la mano en el bolsillo" de los ciudadanos para "pagar el dislate de su gestión".

"Su única respuesta en los dos últimos presupuestos han sido dos subidas de impuestos", ha argumentado Gómez, quien ha recordado que este año la subida prevista no se produjo por el acuerdo presupuestario alcanzado con Ciudadanos.

Por el contrario, la regionalista Rosa Díez ha reprochado a populares y Ciudadanos que no se hayan querido sentar a negociar y ha aclarado a la oposición de dónde va a sacar el Gobierno de Cantabria la reducción de los ingresos que tenía previstos con los cambios introducidos por Carrancio en su reforma fiscal.

"Hoy el Gobierno de Cantabria va a recaudar 20 millones de euros más. Estamos en racha", ha ironizado Díaz, después de que Cantabria haya sido agraciada hoy con parte del premio Gordo de la Lotería de Navidad y con una parte importante de segundo premio.

El socialista Guillermo del Corral ha insistido en la defensa de esta reforma fiscal que ha valorado como "marcadamente responsable" y ha recalcado que las medidas que introduce "apenas incrementan la carga fiscal en un 0,15 por ciento del PIB", una subida que ha incidido en que "recae en los que más tienen".

Del Corral ha recordado, además, para concluir que Cantabria es la comunidad autónoma que mantiene "la menor presión fiscal sobre las rentas más bajas".