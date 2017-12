Recién casado y su familia tienen "unos diez" décimos del segundo premio

(Actualiza la ST5028 con declaraciones de más premiados con este segundo premio)

Santander, 22 dic (EFE).- Antonio Díaz, vecino de Torrelavega y recién casado, quien ha sido uno de los agraciados con el segundo premio de la Lotería de Navidad, ha asegurado que su "familia política" tiene tantos décimos que ni siquiera ha podido dar un número concreto, aunque cree que son "unos diez".

Esos diez décimos, equivalentes a 1.125.000 euros, se vendieron en la administración de Lotería de Calvo Sotelo (Santander) nº1 que, pese a llevar vendiendo suerte desde abril, ha repartido este segundo premio.

Díaz ha explicado esta mañana a los periodistas que no sabía cuantos décimos premiados tiene su familia "política", pero lo que si tiene claro es que servirán para "tapar agujeros", acabar con la hipoteca y para darse "un gran viaje" con su mujer, con quien se ha casado este año.

Tras recibir la llamada de su suegro -quien pertenece a la peña taurina "Félix Rodríguez"- dándole la noticia de que habían conseguido premio, Díaz señala que está viviendo "una locura" y que están "contentísimos".

El responsable de la administración nº1 de Calvo Sotelo que ha repartido este segundo premio, Marcos Arrabal, eufórico y con botellas de champán dercorchándose por detrás, ha manifestado que estaban seguros de que iban a entregar un premio "por novatos", ya que comenzaron su actividad el pasado abril.

Arrabal cree que ha repartido 130 series, aunque no ha podido comprobarlo todavía. "Siempre he sido emprendedor y me han gustado los negocios", ha apuntado Arrabal, quien ha añadido que tiene claro que se jubilará en esa administración.

El lotero ha bromeado con que no descarta dar el primer premio y que lamenta no tener el décimo premiado, aunque, hablando ya en serio, ha reconocido que "la felicidad es la misma" porque sabe que los premiados son "gente buena" y una de ellas, una persona "bastante mayor", lo necesitaba por problemas económicos.

Otro premiado con el 51.244, Juan Carlos Menocal, que tiene dos papeletas de cuatro euros cada una de este premio, con lo que ha obtenido 50.000 euros, ha asegurado que se va a ir de España, a Santo Domingo con su mujer.

Menocal es socio de la peña Félix Rodríguez desde hace 15 años y por eso adquirió las dos papeletas que esa peña ha repartido, de cinco euros cada una -cuatro para el comprador y uno para la peña-, con las que insiste en que ahora sí, se va a ir de España.

Dando de comer a su gato estaba Francisco Santiago, propietario del bar Ibero, que tenía una papeleta de cinco euros de la peña Félix Rodríguez y que, por esa participación, tendrá un premio de 25.000 euros.

Santiago asegura que repartirá el premio entre sus hijo y confía en que su suerte continúe en el sorteo de El Niño.

María Jesús, otra premiada también con dos papeletas de la peña taurina, va a repartir su premio entre su familia para los Reyes y está feliz porque es la primera vez que la toca algo en la lotería.

Otro hombre, que no ha querido identificarse, compró cuatro décimos, tres de ellos repartidos entre sus hijos, de este segundo premio, que asegura que servirá para pagar "muchas cosas" porque es propietario de un bar. "Y ya se sabe qué es lo que hay", ha dicho a los periodistas.

Este hombre lleva "toda la vida" cogiendo lotería en la administración 1 de Santander, que también vendía en su bar, aunque no ha aclarado cuánto ha vendido del segundo décimo, aunque sí ha asegurado que ha devuelto "bastante" a la administración.