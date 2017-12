"la Navidad no le da derecho a Revilla a engañar a los cántabros"

Santander, 23 dic (EFE).- El PP ha criticado hoy el discurso navideño del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, por considerar que "a falta de realidades, se dedica a vender humo", como lleva haciendo "muchos años", y ha opinado que el hecho que sea Navidad "no le da derecho a engañar a los cántabros".

"Decir en el discurso de Navidad que 2018 va a ser un año de grandes proyectos, de apuesta por la industria y de empleo estable y de calidad es tomarle el pelo a la gente: es como una broma infantil, pero de mal gusto", ha manifestado hoy el portavoz del PP de Cantabria, Íñigo Fernández, en un comunicado de respuesta al discurso de Revilla, conocido ayer.

Fernández ha opinado, además, que ese mensaje "habría servido indistintamente hace dos años o el próximo", porque, según ha añadido, "las promesas son siempre las mismas, aunque nunca se hacen realidad".

Eso explica, a su juicio, que "nadie en Cantabria le cree cuando habla, ni siquiera en vísperas de la Navidad". "Es el discurso de Navidad, no el del Día de los Inocentes", ha apostillado el diputado popular.

Fernández reprocha también a Revilla que hable "de lo que no hay" y no lo haga "lo que hay" y, en este sentido, ha agregado que resulta "sorprendente" que no haya hecho ninguna alusión al "transfuguismo", que, según ha opinado, "es la gran aportación de Revilla a la política en este último año".

"Quienes condenamos el transfuguismo hemos sentido vergüenza ajena al ver como PRC y PSOE han negociado el presupuesto con un tránsfuga", ha añadido el portavoz popular.

Fernández ha lamentado, además, que en lo "único" que ha incidido Revilla este año en su discurso "como novedad" es en "la supuesta deuda del Gobierno de la Nación con Cantabria", que "repite y repite sin demostrar, en una especie de versión cántabra del 'España nos roba' de los independentistas catalanes".

"Lo que no dice Revilla es que, gracias a los gobiernos del PP, primero con Aznar y después con Rajoy, han llegado a Cantabria 263 millones de euros para Valdecilla; que cuando Zapatero paralizó la financiación y las obras, ni a él ni a nadie de su gobierno se le escuchó protestar; y que si este año no han llegado 22 millones más ha sido porque el Gobierno de Cantabria no ha sido capaz de justificar con facturas el destino final de ese gasto", ha sentenciado el portavoz del PP.

Y le ha instado a "gestionar mejor y dejar de convertir cada negociación en un espectáculo televisivo". "Con Revilla siempre queda la sensación de que, más que el dinero, lo que le interesa es la polémica", ha opinado.

En cuanto al resultado de las elecciones catalanas, ha manifestado que el presidente regional "haría bien en hacer alguna vez alguna propuesta, en lugar de frotarse las manos siempre que algo le sale mal a otro".

"Nunca le hemos oído hablar de la Operación Rajoy en Cataluña, ni para bien ni para mal. Ha esperado a conocer el resultado de las elecciones para pronunciarse. Muy propio de Revilla, que además nunca se sabe lo que piensa porque lo mismo apoya a Iceta en un acto electoral que comparte los mismos postulados que Pablo Iglesias y rechaza la aplicación del 155 el mismo día en que el Parlament de Cataluña proclama la independencia", ha resumido Fernández.

A su juicio, "en política hay personas que se mueven por una única ideología y una única convicción: el oportunismo. Incluso el día de Navidad", ha concluido el portavoz del PP.