Torrelavega Sí pide iniciar los tramites para trasladar Ganadería a la ciudad

Torrelavega, 27 dic (EFE).- El grupo municipal de Torrelavega Sí ha pedido hoy al equipo de gobierno PSOE-PRC en la capital del Besaya que inicie de forma inmediata los trámites para solicitar que la Dirección de Ganadería se traslade su sede a la ciudad, tal como se acordó por el pleno el pasado 2 de noviembre.

En un comunicado, la formación expresa su "plena satisfacción" ante las declaraciones realizadas ayer por el consejero de Medio Rural, Jesús Oria, en las que aseguraba estar a favor de trasladar la Dirección General al Ferial de Ganados, por lo que cree que no debe haber impedimento para que el Ayuntamiento lo solicite.

A su juicio, que el consejero se sume a la iniciativa del pleno de Torrelavega "no puede ser más que una buena noticia", ya que "si el Ejecutivo tiene voluntad, y la ciudad también, no debe de existir ninguna traba para que esta medida no se lleve a cabo en un plazo razonable de tiempo".

Recuerda que en la moción aprobada por el pleno el pasado 2 de noviembre se instaba al Gobierno de Cantabria para que éste iniciara los trámites y gestiones oportunas para realizar el traslado de la Dirección General de Ganadería y de la de Medio Ambiente.

Para Torrelavega Sí, este traslado "además de ser imprescindible para iniciar un proceso que abra alternativas a la agobiante centralización que vive la comunidad, sería un revulsivo de cara a la dinamización de toda la actividad de la ciudad".

Por ello, considera que "estando todas las partes de acuerdo, ya se está tardando en poner en marcha las gestiones y trámites que hagan realidad una actuación que todos consideran beneficiosa para la ciudad".