IU pide extremar el rigor en la elección para ubicar la nueva Vuelta Ostrera

Santander, 28 dic (EFE).- IU ha pedido hoy al Gobierno de Cantabria autonómico que "se tome en serio" la decisión de la futura ubicación de la alternativa a la depuradora de Vuelta Ostrera, con sentencia de derribo, "para no repetir viejos errores" y que se "extreme" el rigor en la elección del lugar.

Su portavoz regional, Miguel Saro, ha reclamado al Ejecutivo de Miguel Ángel Revilla que "dé una solución al problema de Vuelta Ostrera atendiendo a las voces de ecologistas y vecinos que no comparten el análisis aportado por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en cuanto a El Borroñal, en Hinojedo, como la ubicación prioritaria".

En un comunicado, argumenta que Cantabria "lleva décadas con gobiernos regionales que no han resuelto este problema con importantes y graves connotaciones para la salud pública y el medio ambiente" y califica de "inadmisible" que la solución que se vaya a dar "caiga en errores como si fuese la primera vez".

Por ello, Saro solicita que se tengan en cuenta las posturas "fundamentadas" de colectivos como ecologistas en Acción o ARCA, así como de los vecinos de las zonas propuestas como los de Hinojedo, quienes "ya han manifestado su malestar" con la elección, al alegar que es "una de las mayores zonas verdes de su zona", por lo que "no creen oportuno la construcción de una planta de tratamiento de vertidos allí".

"Igual que no parece de recibo destrozar un monte como hizo Revilla siendo consejero de Obras Públicas -gobernando con el PP-, igual que no parece lógico el empeño actual de Revilla -gobernando con el PSOE- de construir un puerto deportivo en San Vicente que destrozará un espacio protegido como es la ría de la villa, entendemos que, quienes sí nos tomamos en serio nuestra tierra y la vida de nuestros conciudadanos, debemos recordar al Gobierno sus errores para no repetirlos continuamente", ha añadido.

Por todo ello, Saro reitera la necesidad de tratar este asunto "con cautela y responsabilidad" y pide que el Gobierno "escuche a los municipios involucrados y que se tengan en cuenta todas las posibles ubicaciones".

En este sentido, apunta a "aquellas que no pertenecen a la zona de dominio marítimo-terrestre porque están suficientemente elevadas sobre el agua", como alternativas preferentes, considerando la isla de Solvay "como opción a valorar", dado que "ya ha sido utilizada como zona de vertidos industriales".