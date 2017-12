Pleno rechaza sin debatirla la moción de Podemos para investigar incendio MAS

Santander, 28 dic (EFE).- El pleno del Ayuntamiento de Santander ha rechazado hoy, sin siquiera debatirlas, las dos mociones de la concejal de Ganemos sobre el incendio del MAS, en las que reclamaba la creación de un comité de investigación y la reprobación de la concejal de Cultura, Miriam Díaz, por su "negligente actuación".

Los concejales de la Corporación han reaccionado igual ante estas dos iniciativas que ante las otras seis mociones que ha llevado hoy al pleno la edil de Ganemos: votarlas directamente sin hacer uso de sus turnos de debate.

Una de esas seis propuestas, en la que pedía la reconstrucción del número 57 de la calle del Sol, también era nueva, mientras que e resto son iniciativas que ha ido presentando en plenos sucesivos.

Yáñez ha sumado dos votos al suyo en la moción en la que reclamaba un comité de investigación sobre el incendio del Museo de Arte de Santander, los de la edil no adscrita Cora Vielva y el concejal de IU Miguel Saro, después de que, a iniciativa de este último, haya aceptado incluir a los concejales no adscritos entre los integrantes del comité de investigación que proponía, y no sólo a los grupos municipales.

PP y el concejal David González han votado en contra mientras que PSOE, PRC y el edil Antonio Mantecón se han abstenido.

En cuanto a la propuesta de reprobación de Miriam Díaz, sólo ha votado a favor su promotora. Ha sido rechazada con los votos en contra del PP y González y la abstención de socialistas y regionalistas, en tanto que los otros dos ediles no estaban en el salón de plenos a la hora de votar, ausencias, que con distintos protagonistas, se han ido repitiendo cuando se han ido tratando las mociones de Ganemos.