Pleno rechaza sin debatirla la moción de Ganemos para investigar incendio MAS

Santander, 28 dic (EFE).- El pleno del Ayuntamiento de Santander ha rechazado hoy, sin siquiera debatirlas, las dos mociones de la concejal de Ganemos sobre el incendio del MAS, en las que reclamaba la creación de un comité de investigación y la reprobación de la concejal de Cultura, Miriam Díaz, por su "negligente actuación".

Los concejales de la Corporación han reaccionado igual ante estas dos iniciativas que ante las otras seis mociones que ha llevado hoy al pleno la edil de Ganemos: votarlas directamente sin hacer uso de sus turnos de debate.

Una de esas seis propuestas, en la que pedía la reconstrucción del número 57 de la calle del Sol, también era nueva, mientras que e resto son iniciativas que ha ido presentando en plenos sucesivos.

Yáñez ha sumado dos votos al suyo en la moción en la que reclamaba un comité de investigación sobre el incendio del Museo de Arte de Santander, los de la edil no adscrita Cora Vielva y el concejal de IU Miguel Saro, después de que, a iniciativa de este último, haya aceptado incluir a los concejales no adscritos entre los integrantes del comité de investigación que proponía, y no sólo a los grupos municipales.

El PP y el concejal David González han votado en contra mientras que PSOE, PRC y el edil Antonio Mantecón se han abstenido.

En cuanto a la propuesta de reprobación de Miriam Díaz, sólo ha votado a favor su promotora. Ha sido rechazada con los votos en contra del PP y González y la abstención de socialistas y regionalistas, en tanto que los otros dos ediles no estaban en el salón de plenos a la hora de votar, ausencias, que con distintos protagonistas, se han ido repitiendo cuando se han ido tratando las mociones de Ganemos.

El concejal de Infraestructuras, César Díaz, ha reprochado a Yáñez que esté repitiendo, pleno tras pleno, una moción en la que pide a los concejales que dimitan si faltan a la verdad. "Usted debería haber dimitido infinitas veces. Apliquésela. Ya está bien de tanta farsa", le ha espetado.

Inmediatamente antes le ha instado a que "si tiene un mínimo de la dignidad que pide a los demás", requiera a su auxiliar a que devuelva el dinero que ha cobrado "indebidamente de todos los santanderinos sin ir a trabajar" y si no, que lo devuelva ella como responsable del grupo.

Díaz ha hecho esas afirmaciones después de que la concejal de Ganemos le haya preguntado si va a dimitir en el caso de que sea imputado por el derrumbe de la calle Sol.

Tras recordar que el equipo de gobierno ha trasladado los expedientes al juzgado, con el que colaborará, ha dicho, en "todo lo que solicite para aclarar lo sucedido", ha subrayado que lo que él vaya a hacer en el futuro como concejal va a estar marcado "por la responsabilidad, el respeto al trabajo de los funcionarios y la honestidad" con que ha "venido desempeñando su cargo".

"Una responsabilidad, un respeto y una honestidad que están a años luz de las suyas", ha remachado.

También en respuesta a una pregunta de Yáñez, ha detallado los gastos que ha ocasionado el derrumbe y que suman 228.369 euros (186.699 para las obras de demolición, 2.650 para coordinación de seguridad y salud, 22.322 para ayudas a los afectados y 16.698 para el técnico externo).

En este último pleno del año se ha dado luz verde a la concreción del equipamiento para la construcción de la nueva sede del Museo de Prehistoria y Arqueología, un trámite necesario para que el Gobierno de Cantabria pueda redactar el proyecto, al reglamento que regirá el funcionamiento del futuro Consejo Municipal de Comercio, y a los nuevos requisitos para beneficiarse de la bonificación del 90 por ciento en el impuesto de plusvalía.

La modificación de la ordenanza de la plusvalía que los recoge ha salido adelante gracias a la suma de los votos del PP y el ex concejal de Ciudadanos David González, mientras que PSOE, PRC, IU, Ganemos y los no adscritos Antonio Mantecón y Cora Vielva han votado en contra.

Los portavoces de los grupos que la han rechazado han coincidido en que muy pocos ciudadanos se podrán beneficiar de esta bonificación, que podrán pedir quienes cobren un máximo de 1,5 veces el IPREM y siempre que el valor catastral de la vivienda heredada no supere los 60.000 euros.

Según los cálculos de Mantencón, 1,5 veces el IMPREM son 9.000 euros de renta anuales, que divididos en catorce pagas dan 642,85 euros al mes. "Un pastón", ha ironizado.

Estos criterios sustituyen al requisito de residencia, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria lo declarase ilegal.

Este tribunal dio la razón en su sentencia a un vecino que se vio perjudicado por ese requisito de convivencia y que precisamente ha presentado una alegación, que ha sido aceptada, contra el tercer criterio que se había incluido en la propuesta de modificación, que la vivienda fuese el único inmueble en propiedad del fallecido.

El Ayuntamiento de Santander se ha sumado además a las instituciones que apoyan la demanda de equiparación salarial de la Guardia Civil y la Policía Nacional con las autonómicas y locales, con la aprobación de una moción firmada por todos los grupos y concejales no adscritos, excepto Antonio Mantecón.

El edil, que se ha abstenido, ha explicado que apoya esta reivindicación pero no en los términos en los que se plantea en la iniciativa, en la que se reclama que el proceso de equiparación culmine en 2020.

A su juicio es "inasumible" un gasto de 1.500 millones de euros en una subida salarial del 30 por ciento en tres años cuando España aún no se ha recuperado, sigue habiendo precariedad y hay "otras prioridades".