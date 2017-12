Revilla ve el 2018 como un "gran año" y "completo" si Madrid paga lo que debe

Santander, 28 dic (EFE).- El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha opinado hoy que 2018 "va a ser un gran año", y será "completo" si Madrid "paga" a la comunidad autónoma lo que ha asegurado que debe, porque ha reiterado que lo que lastra el crecimiento regional es la falta de inversión estatal en la región.

En una entrevista en la Cadena Ser en Cantabria con motivo del final de este ejercicio, Revilla ha vuelto a insistir en que Cantabria es la comunidad que menos inversión ha recibido esta legislatura del Estado y ha argumento que en 2017 lo que se ejecuta por parte del Gobierno central en la región "no llega a los 5 millones de euros", cuando debería, a su juicio, estar entre "260 o 300 millones".

En especial, ha hecho referencia a las inversiones del Ministerio de Fomento, que ha asegurado que no tiene ninguna obra en ejecución desde Castro Urdiales hasta San Vicente de la Barquera, excepto una "obrita" en el Desfiladero de La Hermida.

"De momento hay planes, obra ninguna", ha aseverado el presidente cántabro, quien, sin embargo, cree en los proyectos dados a conocer por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para Cantabria y en su ejecución en el futuro, en especial el tren de altas prestaciones.

Revilla ha lamentado que la región no tenga aún este tren, pero considera que su ejecución va "ahora en serio", porque recuerda que lo ha anunciado un ministro "de Cantabria". "No creo que el ministro se aventure a hacer anuncios que luego no va a cumplir (...), no me imagino que haga lo que hizo Pepiño Blanco", ha apostillado.

El jefe del Ejecutivo cántabro ha asegurado que en 2018 habrá en Cantabria "no menos de cinco proyectos industriales" en marcha, sin contar el de explotación de la mina de zinc de la comarca del Besaya, algo que ha resaltado, porque afirma que la industria debe volver a ser el motor del crecimiento económico regional.

Miguel Ángel Revilla también ha hablado de la crisis de su socio de Gobierno, el PSOE, que ha insistido en que no afectó al normal funcionamiento del Ejecutivo y ha resaltado que "nunca" pensó en romper el pacto con los socialistas y que si la situación se hubiera vuelto ingobernable, lo que hubiera hecho es convocar elecciones.

Ha recordado que sin acuerdos puntuales en el Parlamento y sin un presupuesto, la gestión es "insostenible", por lo que ha defendido que los partidos que apoyan al Ejecutivo, PRC y PSOE, hayan aprobado las cuentas regionales para 2018 junto al exdiputado de Ciudadanos Juan Ramón Carrancio, que reconoce que "sí" es un tránsfuga.

Sin embargo, asegura que no ha tenido ningún indicio de que Carrancio se haya "vendido" a nadie y, por ello, ha opinado que la situación no es comparable con la que se produjo en 1989 con la salida de diputados regionalistas de su partido.

Revilla ha argumentado que en esa ocasión el PP "pagó dinero" y a algunos de los diputados del PRC en ese momento "los compraron".