Lealtad Popular no descarta presentarse a las elecciones de 2019

Santander, 29 dic (EFE).- El movimiento Lealtad Popular ha creado una asociación, presidida por el exdiputado popular Carlos Bedia, que quiere aglutinar al centro derecha en unos momentos en los que el PP está "bunkerizado" y "perdiendo apoyos", y no descarta presentarse a las elecciones de 2019.

Bedia, que ha sido expulsado del PP por el Comité de Garantías y Derechos del partido en Cantabria, está al frente de esta asociación, junto al exdirector general de Cultura del Gobierno de Cantabria, Joaquín Solanas, crítico con la actual dirección.

El exdiputado, que no se considera expulsado porque ha recurrido ante Génova y "será Madrid la que decida", y Solanas, que ejerce de secretario general, han presentado hoy, en rueda de prensa, esta asociación que nace como "un laboratorio de ideas", "una FAES cántabra" abierta a todo el centro derecha.

Solanas ha afirmado, a preguntas de los periodistas, que Lealtad Popular no descarta dar el paso de convertirse en un partido político y presentarse a las elecciones.

Ha subrayado que, aunque "muchos se enteran hoy de que nace esta plataforma", llevan "muchos meses trabajando con mucha gente", entre ellos cargos políticos en activo, y saben que "muchos se van a incorporar".

Preguntados si no temen que la dirección del PP les abra un expediente, Bedia ha dicho que no cree que el partido lo haga (en su caso, ha recordado, sería otro más), porque lo que están haciendo, ha defendido, es "ejercer su libertad y su derecho a defender los principios y los valores" en los que creen.

"¿Represalias?, no. Nosotros lo que queremos es lo mejor para el centro derecha", ha dicho el exidiputado, quien ha subrayado que Lealtad Popular quiere una alternativa al Gobierno de Revilla "amparado por tránsfugas".

Y esa alternativa, ha añadido, "no es negociar" con el Ejecutivo PRC-PSOE "para que todo siga igual" sino "volver a la senda del crecimiento y la libertad que teníamos antes".

Solanas ha apuntado que aunque Lealtad Popular no descarte presentarse a las elecciones "por ahora" no es un partido y ha asegurado que "personalmente" no le preocupa lo que "vaya a hacer el PP actual".

Ha recordado que él está en "un sector crítico" del partido y ha insistido en que el objetivo de Lealtad Popular es aportar ideas, "desde un think tank, una FAES cántabras o como se la quiere llamar".

Que Lealtad Popular de el paso de presentarse a las elecciones, dependerá, según Bedia, de que el PP sea capaz de "reaccionar" y volver a "ilusionar" pero también de su respuesta a la creación de esta asociación.

"Yo en mi caso ya tengo experiencia pero en el caso de Joaquín me parecería absurdo que le abrieran expediente por una iniciativa que es loable dentro del partido, que es mejorar y aportar calidad al proyecto del Partido Popular. Si la respuesta por parte de la organización regional es hostil, no tenemos mucho más que decir", ha sentenciado.

También entiende que es importante lo que ocurrirá en el juicio por la demanda que pide anular el congreso del PP fijado del próximo 15 de mayo.

"Es muy importante la unión y no podemos plantearnos unas elecciones en donde el partido está dividido, en donde la junta ocupante tiene un juicio que ha perdido. Ahí habría que reflexionar sobre lo que puede pasar", ha apostillado.

La asociación se ha constituido con una junta directiva de seis miembros, cuyos integrantes no han desvelado porque consideran que no les corresponde.

En lo que sí han incidido es en que Lealtad Popular está abierta a todos aquellos con ideas de centro derecha, que quieran una renovación frente a dirigentes "del siglo XX" y estructuras de partido "del siglo XXI" y que ese espacio político consiga una mayoría parlamentaria.

Según Bedia hasta sería "bienvenida" la presidenta del PP cántabro, María José Sáenz de Buruaga si quiere formar parte de este movimiento, al que les gustaría sumar las aportaciones de los expresidentes populares porque lo que quieren, han subrayado, es "oxigenar" al PP y que sea "un partido fuerte".