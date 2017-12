Víctor Gómez deja acta en Vega de Pas y recurrirá sentencia que le inhabilita

Vega de Pas, 29 dic (EFE).- El exalcalde y actual portavoz del PRC en el Ayuntamiento de Vega de Pas, Víctor Gómez, ha presentado hoy su dimisión como concejal del Consistorio, después de la sentencia que le condena a dos años y cuatro meses de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa.

Según informa el PRC en una nota de prensa, Gómez ha afirmado que "no comparte" el fallo judicial, por lo que ha anunciado que presentará un recurso ante la Audiencia Provincial de Cantabria.

También ha asegurado que, "nada más conocer" la sentencia, remitió una carta al secretario general de su partido, a Miguel Ángel Revilla, en la que ponía su cargo a disposición de la formación.

"No es mi intención aferrarme al puesto de concejal y no quiero que el PRC se pueda ver perjudicado lo más mínimo por esta situación indeseable, aunque todavía no hay sentencia firme", ha explicado.

Asimismo, Gómez ha manifestado "su desacuerdo" con la sentencia y ha afirmado "tener la conciencia absolutamente tranquila", porque, según remarca, en "ninguna" de sus actuaciones como alcalde ha perseguido "otro objetivo" que "el progreso" de Vega de Pas y "la mejora" de la calidad de vida de sus vecinos.

"He podido cometer errores administrativos, pero ni he robado, ni he perjudicado a nadie con mis decisiones", ha apuntado.

Además, ha resaltado que las acciones que han provocado la sentencia fueron la rehabilitación de la Casa de Cultura de Vega de Pas, "hoy terminada y al servicio de todos los vecinos", ha dicho, y la contratación de guías para el Museo Etnográfico de las Villas Pasiegas, "conforme" a los procedimientos habituales en el Consistorio.

Al respecto, Víctor Gómez ha indicado que en el procedimiento seguido para la contratación de las obras de rehabilitación de la casa de cultura "no existe un solo informe contrario, ni reparo alguno" de la secretaria e interventora municipal.

Por ello, ha considerado que "difícilmente" podía saber que la fórmula de fraccionamiento elegida para su adjudicación, con el "único fin de ajustar los costes", podría ser contraria a derecho.

Sobre los dos contratos, por periodos de tres meses cada uno y destinados a dotar de guías al museo, ha señalado que la secretaria "sólo realizó un reparo a posteriori", cuando este procedimiento "ha sido y sigue siendo" utilizado por el Ayuntamiento de Vega de Pas "a la fecha de hoy".

A lo que ha añadido que el actual alcalde de Vega de Pas, Juan Carlos García (PP), "ha realizado", al menos, "ocho contrataciones en esas mismas condiciones".