CEOE sugiere adelanto de elecciones y critica al Gobierno, que no les recibe

Santander, 31 dic (EFE).- El presidente de CEOE-Cepyme de Cantabria, Lorenzo Vidal de la Peña, ha criticado los "sinsentidos" del Gobierno regional con la empresa y que "no quiere hablar" con su organización, y ha lamentado su actitud de dejar "pasar el tiempo", por lo que ha sugerido que adelante las elecciones.

"¿Por qué no adelantamos ya las elecciones ya que estamos?", ha dicho Vidal de la Peña quien, en una entrevista con Rne recogida por Efe, ha asegurado además que la patronal está "harta" de esperar a que el Gobierno cántabro "tome decisiones" o "planifique lo que ha de ser esta comunidad".

A su juicio, "ya está bien de esperar" y por eso los empresarios han decidido tomar medidas para llevar adelante un plan de desarrollo para Cantabria.

"Pero no nosotros solos, lo vamos a abrir a todo el mundo para que pueda participar todo aquel que quiera. Ya es hora de que Cantabria sepa qué es lo que quiere ser. Durante este año vamos a ser capaces de definirlo y de buscar la colaboración y participación de todos sin esperar a nadie", ha insistido Vidal de la Peña.

El presidente de CEOE-Cepyme de Cantabria asegura que lo que se plantea esta organización es "asumir ya de una vez por todas la responsabilidad que este Gobierno no asume en el desarrollo de la comunidad".

Así, ha señalado que la patronal piensa elaborar un plan de desarrollo para Cantabria. "Y pagarle si hace falta nosotros mismos, el plan que el Gobierno no quiere que Cantabria tenga, y lo digo así, tan claro y alto como suena porque ya estamos hartos de esperarlos", ha recalcado Vidal de la Peña.

El líder de CEOE-Cepyme ha señalado que la organización ha hablado con distintos miembros del Ejecutivo regional sin resultado, y ha añadido que la patronal se teme que, al quedar "un año o año y medio" para las elecciones, el Gobierno no haga nada y solo deje pasar el tiempo.

"Por ese motivo desde CEOE-Cepyme, en el último Comité Ejecutivo, hemos decidido no esperar más y ponernos manos a la obra por nuestra cuenta", ha insistido.

Vidal de la Peña ha agregado que no se cree los buenos augurios del presidente, Miguel Ángel Revilla, sobre los proyectos industriales para Cantabria en 2018. "No nos creemos nada", ha manifestado, antes de criticar que el Ejecutivo "no quiere escuchar" a CEOE-Cepyme.