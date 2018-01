Camargo ultima el operativo de seguridad para celebrar la Cabalgata de Reyes

Maliaño, 2 ene (EFE).- El Ayuntamiento de Camargo ha puesto en marcha el plan municipal de autoprotección de la Cabalgata de Reyes de este año para garantizar durante el día 5 de enero la seguridad de vecinos y visitantes y que incluye una serie de medidas para facilitar el disfrute de este evento "sin problemas".

El concejal del área, Ángel Gutiérrez, ha explicado hoy en una nota de prensa que la primera de las acciones desarrolladas ha sido la reunión de los agentes implicados en la organización de la cabalgata, como responsables municipales, Policía Local, Guardia Civil, parque de bomberos y voluntarios de Protección Civil.

El objeto de este encuentro ha sido coordinar las medidas preventivas que hay que tener en consideración y recordar cómo actuar en caso de que "alguno de los riesgos" previstos en el plan se convierta en "un incidente real", ha apuntado Gutiérrez.

También ha resaltado que este año, como medida de seguridad y como ya se hizo en la edición pasada, no se lanzarán caramelos a la vía pública desde la comitiva para evitar el riesgo de que cualquier persona y, especialmente los niños, puedan acercarse "en exceso" a las carrozas y ser atropellados por éstas.

En su lugar, ha indicado el edil de Protección Civil, las golosinas se entregarán en la carpa de la Plaza de la Constitución durante la recepción de los Reyes Magos.

Para la Cabalgata, que este año se iniciará a las 18.30 en el parque de Cros, después de su llegada al aeropuerto Seve Ballesteros-Santander a las 16.30 horas, se recomienda mantener controlados a los niños para no perderlos o que se suelten de las manos y se aproximen a las ruedas de un vehículo en movimiento.

Asimismo se aconseja fijar un punto de encuentro con ellos, para que pueda ser útil si se extravían, y en caso de pérdida avisar a la Policía Local o a los servicios de emergencia, así como darles instrucciones previamente sobre lo que tienen que hacer en caso de que se extravíen.

Igualmente, se recomienda a los vecinos controlar en todo momento sus pertenencias y se recuerda que no hay que subirse al mobiliario urbano para ver la Cabalgata, ya que estos elementos no están preparados para soportar pesos y podrían no resistir esa sobrecarga y romperse, provocando la caída de la personas.

Por otro lado, es aconsejable, en caso de tomar medicamentos, que se tomen antes de salir de casa o llevarlos consigo, mantenerse hidratado en todo momento y beber agua para evitar mareos o pérdidas de conocimiento.

También se requiere obedecer siempre las indicaciones de la Policía Local y de Protección Civil, en caso de evacuación avanzar en el sentido de la marcha y evitar llevar bicicletas y, en la medida de lo posible, carritos de bebé, ya que en caso de evacuación pueden constituir un obstáculo.

Para la correcta coordinación de los distintos equipos se establecerá el centro de coordinación de operaciones en la jefatura de la Policía Local de Camargo y además se contará con un puesto de mando avanzado en el lugar del evento.