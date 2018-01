Sota dice que algunos empresarios han puesto a Vidal de la Peña "en su sitio"

Santander, 3 ene (EFE).- El consejero de Economía y Hacienda, Juan José Sota, ha afeado al presidente de la CEOE-Cepyme, Lorenzo Vidal de la Peña, sus críticas al Gobierno regional, ha dicho que algunos empresarios "le han puesto en su sitio" y ha lamentado que de la mesa que coordina no ha salido aún documento alguno.

En respuesta a preguntas de los periodistas, Sota ha considerado que las manifestaciones de Vidal de la Peña, que hace unos días criticó los "sinsentidos" del Gobierno y sugirió un adelanto electoral, están "fuera absolutamente de lugar".

Vidal de la Peña afeó al Ejecutivo su actitud de "dejar pasar el tiempo", consideró que "ya está bien de esperar" y anunció que los empresarios han decidido tomar medidas para llevar adelante por su cuenta un plan de desarrollo para Cantabria.

El consejero ha tachado de "pataleta" y "ocurrencia" los comentarios del presidente de la CEOE-Cepyme y ha asegurado que "algunos de los empresarios le han puesto en su sitio y le han dicho que, en este caso, zapatero a tus zapatos".

Según ha abundado, algunos empresarios habrían dicho a Vidal de la Peña que algunas de las cuestiones que comentó, como un posible anticipo de elecciones, "no son propias de una organización empresarial".

"Creo que (Vidal de la Peña) se ha querido ganar un titular. Si tiene alguna aspiración política es muy legítimo, pero eso tampoco lo podemos mezclar", ha advertido el consejero.

Sota ha mostrado su extrañeza por las declaraciones del presidente de la patronal y ha asegurado que es él precisamente el responsable de que la mesa de patrón de crecimiento elabore un documento para Cantabria.

El consejero ha invitado a hacer una comparación entre el trabajo de la mesa del Besaya, que coordinó el Gobierno y que, según ha explicado, "tiene ya hecho su proyecto", y la mesa cuyo coordinador "es el señor Vidal de la Peña", de la que no ha salido "ningún tipo de documento".

"Podrá aducir lo que crea. Desde luego, no dinero, porque la patronal de Cantabria percibe dinero de los presupuestos, más de 361.000 euros este año, con lo que perfectamente si quieren pueden hacer ese trabajo", ha recalcado Sota.

Además, ha considerado que si ese plan para Cantabria se hace en los términos señalados por Vidal de la Peña, "será un trabajo de parte, no de todos".

Pero para Sota lo que hay que intentar, "aunque sea algo más dificultoso a la hora de elaborarlo", es un trabajo en el que participen todos: el Gobierno, la patronal y los sindicatos.

"No se trata aquí de que uno elabore un estudio, como creo que he leído, a través de una empresa que elabora estudios. No. Tenemos que elaborarlo nosotros, eso es lo que hemos defendido nosotros siempre en esa mesa, porque tenemos datos suficientes y conocimiento de la realidad de Cantabria", ha destacado.

Sota ha insistido en que la solución no es "encargar el trabajo a una consultora".

Y ha confiado en que Vidal de la Peña se alegre con el Gobierno de los buenos datos del paro conocidos hoy, al tiempo que le ha afeado su falta de reivindicación al Gobierno central.

"No he oído nunca al señor Vidal de la Peña reivindicar al Gobierno de España más infraestructuras, el tren, que nos paguen la deuda que nos debe el Gobierno de España, eso no se lo he oído decir, y sería bueno también que lo dijera", ha zanjado.