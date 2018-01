Viernes, 5 enero de 2018

Santander, (EFE).- El portavoz del PP, Íñigo Fernández, dice que la congelación de las entregas a cuenta para 2018, que en Cantabria suponen 80 millones, es "una polémica basada en una trampa" porque el ministro Cristóbal Montoro "no puede dar" a la región "lo que no tiene", ya que no se han aprobado los presupuestos del Estado.

ESTADO AUTONÓMICO

PRC pide estar en Comisión para evaluación y modernización Estado Autonómico

Santander, (EFE).- El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) ha pedido formalmente participar en la Comisión para la evaluación y modernización del Estado Autonómico, ya que considera que es el espacio para exponer sus "inquietudes, alternativas y propuestas para avanzar en el entendimiento y desarrollar el Estado de las Autonomías".

TIEMPO DICIEMBRE

Diciembre ha sido el segundo o tercero más lluvioso de los últimos años

Santander, (EFE).- El pasado diciembre ha sido frío y el segundo o tercero más lluvioso de los últimos años, y el viento ha soplado por encima de la media, con rachas superiores a los 80 km/h.

PREVENCIÓN SUICIDIO

Consulta Alta Resolución para prevenir suicidio baja necesidad de ingreso 9 %

Santander, (EFE).- La Consulta de Alta Resolución para el Manejo de la Conducta Suicida, que se puso en marcha en marzo de 2016, ha reducido la necesidad de ingreso hospitalario un 9 % (del 25 % de los atendidos al 16 %), y un 20 % la recurrencia a la conducta suicida (de un 26 a un 6 %), según datos del SCS.

SANTANDER INCENDIO

Extinguido un incendio en un piso de la calle del General Moscardó

Santander, (EFE).- Los Bomberos de Santander han extinguido esta madrugada un incendio en un piso de la calle General Moscardó, que ha causado daños materiales en toda la vivienda y que ha provocado que los tres inquilinos hayan tenido que ser trasladados al Hospital de Valdecilla por inhalación de humo.

SUCESOS DETENCIÓN

Detenida la encargada de un club de alterne de Laredo al encontrar drogas

Laredo, (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a la encargada de un club de alterne de Laredo, A.M.L. de 41 años, al encontrar oculto en el interior del local cocaína y marihuana para su posible distribución por el establecimiento, así como utensilios para embolsar y dosificar la droga y una báscula de precisión.

SUCESOS ROBO

Detenido un hombre acusado por su ex novia de robar en vivienda de un amigo

Santander, (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de robo con fuerza y que, supuestamente, robó una televisión y una consola en la casa de un amigo que tenía en común con su ex pareja, quien interpuso la denuncia.

PUERTO SANTANDER

González "firmaría" un crecimiento del Puerto en 2018 similar al 15% de 2017

Santander, (EFE).- El presidente de la Autoridad Portuaria, Jaime González, ha afirmado que "firmaría" que 2018 fuera un año "prácticamente" igual a 2017, en el que se ha producido un crecimiento en torno al 15 por ciento "prácticamente en todas las áreas de actividad", con respecto al ejercicio anterior.

TRABAJO AUTÓNOMO

Cantabria pierde un 1 % autónomos en 2017

Santander, (EFE).- Cantabria perdió un 1 % de autónomos en 2017, según los datos de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

SANTANDER METROTUS

Los nuevos autobuses articulados ya están haciendo pruebas en Santander

Santander, (EFE).- Los conductores de los nuevos autobuses articulados ya están recorriendo en pruebas las calles de Santander, y lo harán hasta el 1 de febrero, cuando entrará en funcionamiento la nueva organización del servicio de Transporte Urbano de Santander (TUS).

CONCURSO FAROS

Sesenta niños han participado en concurso de dibujo "Ilumínate con un faro"

Santander, (EFE).- María Lozano, Kouamine Mukundi y Jana Bueno han sido las ganadoras del concurso de dibujo infantil "Ilumínate con un faro", organizado por la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Santander, en el que han participado sesenta niños y del que, entre otros, ha sido jurado el artista santanderino Okuda.